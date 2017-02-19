Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 07:51

DÃ¼nyanÄ±n 7 harikasÄ±ndan biriydi ÅŸimdiki hali gÃ¶renleri ÅŸok ediyor


GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda binlerce kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi DÃ¼nyanÄ±n 7 HarikasÄ±'ndan biri olan Efes Artemis TapÄ±naÄŸÄ±'na ne bakÄ±lÄ±yor ne de ilgi gÃ¶steriliyor.

DünyanÄ±n 7 HarikasÄ±'nÄ± derleyen Sidon'lu Antipader, Artemis TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ± gördüÄŸünde ÅŸöyle demiÅŸ:"Artemis'in bulutlar üzerine kurulmuÅŸ evini gördüÄŸümde diÄŸer tüm harikalar parlaklÄ±klarÄ±nÄ± kaybetti ve dedim ki: Ä°ÅŸte! Olimpus'un dÄ±ÅŸÄ±nda, GüneÅŸ hiç bu kadar büyük bir ÅŸeye bakmadÄ±." Oysa bugün bu ihtiÅŸamdan eser yok. Ä°zmir'in Selçuk ilçesinde 'DünyanÄ±n 7 HarikasÄ±' arasÄ±nda yer alan ve UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± listesinde bulunan Artemis TapÄ±naÄŸÄ±, bataklÄ±k içinde ve terk edilmiÅŸ vaziyette. Dünya harikasÄ±ndan çok bir çöplüÄŸü andÄ±rÄ±yor. Turizmin yoÄŸun olduÄŸu yÄ±llarda Efes'i ziyarete gelen iki milyonu aÅŸkÄ±n ziyaretçinin önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n gezdiÄŸi tapÄ±nak, bugün giriÅŸine konan paslanmÄ±ÅŸ bir tanÄ±tÄ±m panosu dÄ±ÅŸÄ±nda bir turizm alanÄ± görünümünde bile deÄŸil. Çevre düzenlemesi, gezi güzergahÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± tapÄ±nak kaderine terk edilmiÅŸ boÅŸ bir tarlayÄ± andÄ±rÄ±yor. YaÄŸmur sularÄ± kazÄ± çukurlarÄ±nÄ± doldurmuÅŸ vaziyette. Güvenlik ise sadece panolardaki uyarÄ±lardan ibaret.

Kaynak: Hürriyet

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