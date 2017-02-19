Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 08:02

El Bab'taki yeÅŸil hat TÃ¼rk ve Rus komutanlarÄ±nda


TSK'nÄ±n AÄŸustostan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda KÄ±brÄ±s'taki "YeÅŸil Hat'ta benzeyen fiili alan temizlenerek, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n denetimine geÃ§ti.

Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde, KÄ±brÄ±s'taki 'YeÅŸil Hat'a benzer ÅŸekilde oluÅŸan fiili hattÄ±n tamamen insandan arÄ±nmÄ±ÅŸ duruma dönüÅŸtüÄŸü ve iki ayrÄ± tarafÄ±nda komutanÄ±n Türk ve Rus komutanlarda olduÄŸu öÄŸrenildi.Hat, hafta baÅŸÄ±nda Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin El Bab'da kuzey ve kuzeybatÄ±dan güneye sarkmalarÄ±, rejim güçlerinin de güneyden kuzeye yönelmeleri sonucu M-4 karayolunda oluÅŸmuÅŸtu. Fiili hattÄ±n, Menbiç-Halep arasÄ±ndaki M-4 karayolunun El Bab'Ä±n güneyindeki 8-10 kilometrelik kesimi için geçerli olduÄŸu bildirildi. HattÄ±n derinliÄŸi bazÄ± yerlerde 200 metre, bazÄ± yerlerde ise 1 kilometreye kadar çÄ±kÄ±yor.

Kaynak: HÜRRÄ°YET

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