3 bakanlÄ±k iÅŸ alÄ±mlarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ± tam 93 bin 550 kiÅŸi gÃ¶rev baÅŸÄ± yapacak

SaÄŸlÄ±k, Adalet ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±klarÄ± 93 bin 550 kiÅŸiye istihdam saÄŸlamak iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±.

Hizmetliden güvenlik görevlisine, doktordan hemÅŸireye, öÄŸretmenden hakim ve savcÄ±ya kadar pek çok meslekte bu yÄ±l yeni istihdam saÄŸlanacak. BakanlÄ±klar bu yÄ±lki yeni istihdam planÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±. Ä°ÅŸte alÄ±mlarÄ±n detaylarÄ±;

MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M BAKANLIÄžI

Bu yÄ±l 30 bine yakÄ±n öÄŸretmen alÄ±mÄ± yapmayÄ± hedefliyor. 20 bin 127´sinin atamasÄ±nÄ± önümüzdeki günlerde gerçekleÅŸtirecek. Bin 500 de engelli öÄŸretmen atamasÄ± yapacak. Bunun için ön baÅŸvurularÄ± 21-24 Åžubat tarihlerinde alacak. AyrÄ±ca bu ay 4 bin 300 hizmetli ve güvenlik görevlisi alÄ±mÄ± planlÄ±yor.

SAÄžLIK BAKANLIÄžI

Bu yÄ±l 16 bin 500 saÄŸlÄ±k personeli, 13 bin doktor ve 17 bin ÅŸirket personeli istihdam edecek. 16 bin 500 saÄŸlÄ±k personelinin 3 bin 900´ünün alÄ±m iÅŸlemi önümüzdeki ay tamamlanacak. Kalan kÄ±smÄ± da yÄ±l içerisinde alÄ±nacak. Personel, saÄŸlÄ±k meslek liseleri ve üniversitelerin saÄŸlÄ±k bölümü mezunlarÄ±ndan alÄ±nacak. AÄŸÄ±rlÄ±k lise mezunlarÄ±na verilecek.

ADALET BAKANLIÄžI

MülakatlarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan önümüzdeki günlerde 3 bin 500 hakim ve savcÄ± alÄ±mÄ± yapacak. 3 Haziran´da da hukuk fakültesi mezunlarÄ±ndan 2 bin, avukatlar arasÄ±ndan ise 750 kiÅŸi olmak üzere 2 bin 750 hakim ve savcÄ± adayÄ± alÄ±mÄ± için sÄ±nav yapÄ±lacak. 810 icra katibi alÄ±mÄ±na iliÅŸkin ilana çÄ±ktÄ±. SÄ±nav süreçleri tamamlanan ´uzman erbaÅŸlÄ±ktan ayrÄ±lanlar´ arasÄ±ndan alÄ±nacak 3 bin infaz ve koruma memurunun atamalarÄ±nÄ± ise ilerleyen günlerde gerçekleÅŸtirecek. ZabÄ±t katibi, mübaÅŸir ve ÅŸoför ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için yapÄ±lacak alÄ±mlarla rakam 5 bine ulaÅŸacak.

EN ÇOK SINIF ÖÄžRETMENÄ° ALINACAK

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±´nca, 20 bin 127 sözleÅŸmeli öÄŸretmen atanmasÄ±na iliÅŸkin kontenjan daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve atama takvimi açÄ±klandÄ±. Buna göre, adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ± 15-21 Mart arasÄ±nda alÄ±nacak. 27 Mart´ta ise adaylarÄ±n sözlü sÄ±nava alÄ±nacaklarÄ± sÄ±nav merkezleri ilan edilecek. ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlarda (KPSS10) adaylar 3-7 Nisan arasÄ±nda sözlü sÄ±nava girecek. ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlarda (KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda sözlü sÄ±nava alÄ±nacak. Kontenjan daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na göre MEB en fazla kontenjanÄ± 3 bin 570 ile sÄ±nÄ±f öÄŸretmenliÄŸine ayÄ±rdÄ±. Bunu sÄ±rasÄ±yla 2 bin 193 kontenjanla Ä°ngilizce, 2 bin 143 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 835 kontenjanla ilköÄŸretim matematik öÄŸretmenliÄŸi ve bin 720 kontenjanla okul öncesi öÄŸretmenliÄŸi alanÄ± izliyor