Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 08:17

SaklambaÃ§ oynayan 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cami tuvaletinde tecavÃ¼z etti


Zonguldak'ta arkadaÅŸlarÄ±yla saklambaÃ§ oynayan 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za, "Seni daha iyi bir yere saklayacaÄŸÄ±m" diyen 30 yaÅŸÄ±ndaki Adem U., cami tuvaletinde tecavÃ¼z etti.

Olay, geçen yÄ±l 16 AÄŸustos'ta Yayla Mahallesi, Kapuz Caddesi'ndeki cami tuvaletinde meydana geldi. Adem U., cami önündeki ÅŸadÄ±rvanÄ±n etrafÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±yla saklambaç oynayan E.K. adlÄ± kÄ±zÄ± iddiaya göre, "Sen orada görünürsün, gel ben seni daha iyi bir yere saklayacaÄŸÄ±m" diyerek caminin altÄ±ndaki kadÄ±nlar tuvaletine götürdü. Adem U., tuvaletin kapÄ±sÄ±nÄ± kilitledikten sonra küçük kÄ±zÄ±n aÄŸzÄ±nÄ± kapatarak tecavüz etti. E.K., Adem U.'nun elinden kurtulup kapÄ±yÄ± açarak kaçtÄ±. KÄ±zÄ±n durumu anlattÄ±ÄŸÄ± annesinin ÅŸikayeti üzerine gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanan Adem U. hakkÄ±nda, 'ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±', 'KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±.

 

 

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