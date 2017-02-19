Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 08:42

Samsun'da bildiri daÄŸÄ±tÄ±yorlardÄ± vatandaÅŸ tepkisini bÃ¶yle gÃ¶sterdi


Samsun'da bildiri daÄŸÄ±tan komÃ¼nist partili genÃ§lere kÄ±zan ve tartÄ±ÅŸma yaratan bir vatandaÅŸ, bir kiÅŸiyi hastanelik etti.

Samsun'da Ä°stiklal Caddesi Süleymaniye Geçidinde bildiri daÄŸÄ±tan Komünist Parti üyeleri, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n tepkisini çekti. VatandaÅŸlar ile bildiri daÄŸÄ±tan grup arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin kavgaya dönüÅŸmesiyle bir kiÅŸi yaralandÄ±.Kavgada burnundan yaralanan Türkiye Komünist Partisi üyesi Hakan Ç., olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polis olayÄ± gerçekleÅŸtirip kaçtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸiyi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ViranÅŸehir'deki dehÅŸetin izleri sabah saatlerinde bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de savcÄ± ve hakimlerin kaldÄ±ÄŸÄ± lojmana bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri gÃ¼n aÄŸÄ±rÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


EÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelendi cinayeti karÄ±sÄ±yla iÅŸlediklerini itiraf etti

KÃ¼tahya'da eÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phe duyduÄŸu iÃ§in Ä°smail Yavuz'u Ã¶ldÃ¼ren Mehmet C., suÃ§a karÄ±sÄ±nÄ± da dahil ederek cinayeti birlikte iÅŸlediklerini sÃ¶yledi.


SaklambaÃ§ oynayan 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cami tuvaletinde tecavÃ¼z etti

Zonguldak'ta arkadaÅŸlarÄ±yla saklambaÃ§ oynayan 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za, "Seni daha iyi bir yere saklayacaÄŸÄ±m" diyen 30 yaÅŸÄ±ndaki Adem U., cami tuvaletinde tecavÃ¼z etti.