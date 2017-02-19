Samsun'da bildiri daÄŸÄ±tÄ±yorlardÄ± vatandaÅŸ tepkisini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

Samsun'da bildiri daÄŸÄ±tan komÃ¼nist partili genÃ§lere kÄ±zan ve tartÄ±ÅŸma yaratan bir vatandaÅŸ, bir kiÅŸiyi hastanelik etti.

Samsun'da Ä°stiklal Caddesi Süleymaniye Geçidinde bildiri daÄŸÄ±tan Komünist Parti üyeleri, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n tepkisini çekti. VatandaÅŸlar ile bildiri daÄŸÄ±tan grup arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin kavgaya dönüÅŸmesiyle bir kiÅŸi yaralandÄ±.Kavgada burnundan yaralanan Türkiye Komünist Partisi üyesi Hakan Ç., olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polis olayÄ± gerçekleÅŸtirip kaçtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 kiÅŸiyi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.