Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 09:35

EÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelendi cinayeti karÄ±sÄ±yla iÅŸlediklerini itiraf etti


KÃ¼tahya'da eÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phe duyduÄŸu iÃ§in Ä°smail Yavuz'u Ã¶ldÃ¼ren Mehmet C., suÃ§a karÄ±sÄ±nÄ± da dahil ederek cinayeti birlikte iÅŸlediklerini sÃ¶yledi.

Kütahya'da bÄ±çakla öldürülen Ä°smail Yavuz cinayetinde, olayla ilgili olarak gözaltÄ±na alÄ±nan karÄ± koca çÄ±karÄ±ldÄ±klar mehkemede tutuklandÄ±lar. Mahkemede karÄ±sÄ±yla iliÅŸkisinden ÅŸüphelendiÄŸi için Yavuz'u öldürdüÄŸünü belirten Mehmet C., cinayeti karÄ±sÄ± Emine C. ile beraber iÅŸlediklerini belirtti. Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bÄ±çaklanarak öldürülmüÅŸ halde bulunan 25 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail Yavuz'un katil zanlÄ±sÄ± olarak gözaltÄ±na alÄ±nan ev sahibi Mehmet ve eÅŸi Emine C., emniyetteki sorgulamalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ZanlÄ±lar, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi mahkemece tutuklandÄ±.

 

 

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