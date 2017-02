EÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelendi cinayeti karÄ±sÄ±yla iÅŸlediklerini itiraf etti

Kütahya'da eşiyle gönül ilişkisi olduğundan şüphe duyduğu için İsmail Yavuz'u öldüren Mehmet C., suça karısını da dahil ederek cinayeti birlikte işlediklerini söyledi.

Kütahya'da bıçakla öldürülen İsmail Yavuz cinayetinde, olayla ilgili olarak gözaltına alınan karı koca çıkarıldıklar mehkemede tutuklandılar. Mahkemede karısıyla ilişkisinden şüphelendiği için Yavuz'u öldürdüğünü belirten Mehmet C., cinayeti karısı Emine C. ile beraber işlediklerini belirtti. Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki İsmail Yavuz'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan ev sahibi Mehmet ve eşi Emine C., emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.