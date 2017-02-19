ViranÅŸehir'deki dehÅŸetin izleri sabah saatlerinde bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de savcÄ± ve hakimlerin kaldÄ±ÄŸÄ± lojmana bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri gÃ¼n aÄŸÄ±rÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddeti gün aÄŸarÄ±nca ortaya çÄ±ktÄ±. YapÄ±lan ilk incelemede ise çalÄ±ntÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Bu arada ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n PKK terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸinin belirlendiÄŸini, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinde dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün sabah çekilen fotoÄŸraflar, dehÅŸetin izlerini yansÄ±tÄ±yor.