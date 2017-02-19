Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 10:45

Cinayet suÃ§undan aranÄ±yordu Ã¼nlÃ¼ kÃ¶ftecinin iÃ§ine gasp ettiÄŸi otomobille girdi


Bursa'da cinayet suÃ§undan aranan Okan Aksu, gasp ettiÄŸi arabayla kÃ¶ftecinin iÃ§ine girip 10 kiÅŸiyi yaraladÄ±.

Olay, akÅŸam saatlerinde merkez Osmangazi Ä°lçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Ä°lçesi DemirtaÅŸ Mahallesi'nde dün, boÅŸ bir arazide kalbinden vurularak öldürülmüÅŸ olarak bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlÄ±sÄ± olarak aranan 30 yaÅŸÄ±ndaki Okan Aksu, bir yakÄ±nÄ±nÄ±n düÄŸününden çÄ±kÄ±p eve giden 45 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf Ay'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±nÄ±n önünü kesti. SilahÄ±yla Ay'a ateÅŸ edip 3 yerinden yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalÄ± aracÄ± gasp edip kaçtÄ±. Ä°stanbul Caddesi'nde hÄ±zla ilerleyen Okan Aksu yönetimindeki araç, kontrolden çÄ±kÄ±p kentteki ünlü bir köfteci restoranÄ±na daldÄ±. Kazada Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 2'si aÄŸÄ±r, 9 müÅŸteri yaralandÄ±.

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Ã‡ocuklarÄ±ma haram para yedirtmem diyen temizlik iÅŸÃ§isi bulduÄŸu Ã§ekleri sahibine verdi

Yalova'da Ã§alÄ±ÅŸan temizlik iÅŸÃ§isi yerde bulduÄŸu toplam deÄŸeri 50 bin TL'lik Ã§ekleri "Biz asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ama Ã§oluÄŸuma Ã§ocuÄŸuma haram yedirmem." diyerek sahibine teslim etti.


ViranÅŸehir'deki dehÅŸetin izleri sabah saatlerinde bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de savcÄ± ve hakimlerin kaldÄ±ÄŸÄ± lojmana bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri gÃ¼n aÄŸÄ±rÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


EÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelendi cinayeti karÄ±sÄ±yla iÅŸlediklerini itiraf etti

KÃ¼tahya'da eÅŸiyle gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸÃ¼phe duyduÄŸu iÃ§in Ä°smail Yavuz'u Ã¶ldÃ¼ren Mehmet C., suÃ§a karÄ±sÄ±nÄ± da dahil ederek cinayeti birlikte iÅŸlediklerini sÃ¶yledi.