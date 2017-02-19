Cinayet suÃ§undan aranÄ±yordu Ã¼nlÃ¼ kÃ¶ftecinin iÃ§ine gasp ettiÄŸi otomobille girdi

Bursa'da cinayet suÃ§undan aranan Okan Aksu, gasp ettiÄŸi arabayla kÃ¶ftecinin iÃ§ine girip 10 kiÅŸiyi yaraladÄ±.

Olay, akÅŸam saatlerinde merkez Osmangazi Ä°lçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Ä°lçesi DemirtaÅŸ Mahallesi'nde dün, boÅŸ bir arazide kalbinden vurularak öldürülmüÅŸ olarak bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlÄ±sÄ± olarak aranan 30 yaÅŸÄ±ndaki Okan Aksu, bir yakÄ±nÄ±nÄ±n düÄŸününden çÄ±kÄ±p eve giden 45 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf Ay'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±nÄ±n önünü kesti. SilahÄ±yla Ay'a ateÅŸ edip 3 yerinden yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalÄ± aracÄ± gasp edip kaçtÄ±. Ä°stanbul Caddesi'nde hÄ±zla ilerleyen Okan Aksu yönetimindeki araç, kontrolden çÄ±kÄ±p kentteki ünlü bir köfteci restoranÄ±na daldÄ±. Kazada Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 2'si aÄŸÄ±r, 9 müÅŸteri yaralandÄ±.