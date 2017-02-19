Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 12:29

Ã‡ocuklarÄ±ma haram para yedirtmem diyen temizlik iÅŸÃ§isi bulduÄŸu Ã§ekleri sahibine verdi


Yalova'da Ã§alÄ±ÅŸan temizlik iÅŸÃ§isi yerde bulduÄŸu toplam deÄŸeri 50 bin TL'lik Ã§ekleri "Biz asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ama Ã§oluÄŸuma Ã§ocuÄŸuma haram yedirmem." diyerek sahibine teslim etti.

Yalova'da temizlik iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Ayhan Ä°natlÄ±, yerde 30 bin ve 20 bin liralÄ±k iki adet çek buldu. Çeklerin kesildiÄŸi bankayÄ± arayarak çekleri bulduÄŸunu anlatan Ä°natlÄ±, çekin sahibine ulaÅŸmak istedi. Çeklerin Yalova'da kafe iÅŸleten Ayhan Ä°kizek'e ait olduÄŸunu öÄŸrenen Ä°natlÄ±, çekleri sahibine teslim etti. Ä°natlÄ±, "Allah bize haram nasip etmesin. Biz asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama çoluÄŸuma çocuÄŸuma haram yedirmem." dedi. Çeklerinin bulunmasÄ± ile derin bir nefes alan iÅŸletme sahibi Ä°kizek ise, defalarca teÅŸekkür ettiÄŸi Ä°natlÄ±'ya, "Senin gibi insanlar oldukça bu ülkenin sÄ±rtÄ± yere gelmez." dedi. Çeki sahibine teslim eden temizlik iÅŸçisi, ardÄ±ndan mesaisine kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.

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