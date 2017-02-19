Mobilya atÃ¶lyesine operasyon dÃ¼zenlendi bulunanlar patlayÄ±cÄ±dan daha gÃ¼Ã§lÃ¼

Mobilya atÃ¶lyesine operasyon dÃ¼zenleyen DiyarbakÄ±r polisi, RDX ve C4 tipi patlayÄ±cÄ±dan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu sÃ¶ylenen PETN tipi patlayÄ±cÄ±ya ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Dün yapÄ±lan operasyonda ele geçirilen patlayÄ±cÄ±lar ve mühimmatlar bugün DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü bahçesinde sergilendi. Sergilenen patlayÄ±cÄ± ve ele geçirilen mühimmatlarla ilgili Emniyet MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ÅŸu bilgiler verildi: "Ä°limiz genelinde bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na yönelik olarak yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 18.02.2017 ilimizde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine yönelik olarak DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve KaçakçÄ±lÄ±k Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan operasyon düzenlenmiÅŸtir. Mobilya atölyesinde kamyona yüklenen bazalarda kaçakçÄ±lÄ±ÄŸa müessir malzemelerin olduÄŸuna yönelik alÄ±nan bilgilere istinaden; bazalarÄ±n yüklendiÄŸi mobilya atölyesinde ve bazalarÄ±n yüklenildiÄŸi kamyon içerisinde yapÄ±lan arama neticesinde; 40 adet baza içerisinde bantlara sarÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette 89 adet toplam 80 kilogram PETN tipi patlayÄ±cÄ± (RDX ve C4 tipi patlayÄ±cÄ±dan güçlü), 4 adet el bombasÄ±, 6 adet el yapÄ±mÄ± elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alcÄ±sÄ± ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluÄŸunda infilaklÄ± fitil, 2 adet pil ele geçirilmiÅŸtir.

10 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Konu ile alakalÄ± olarak DiyarbakÄ±r ilimizde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda 10 ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ, 6 ÅŸahÄ±s bilgi almalarÄ± yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, 4 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Devam eden çalÄ±ÅŸmalarda DiyarbakÄ±r ilindeki ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slarÄ±n patlayÄ±cÄ± maddenin sevk edileceÄŸi Ä°stanbul ilindeki irtibatlarÄ± deÅŸifre edilerek; Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ile gerekli koordinasyon saÄŸlanarak olayla ilgili diÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik operasyonlar devam etmektedir. Terör ve terör örgütlerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla verilen terörle mücadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir."