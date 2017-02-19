AVM'de Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma paniÄŸe neden oldu

Ä°stanbul Maltepe'de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan silahlÄ± kavga sonrasÄ± panik yaÅŸandÄ±. AVM'ye alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gelen kiÅŸiler dÄ±ÅŸarÄ± kaÃ§tÄ±.

Maltepe'de bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde sinema katÄ±nda yaÅŸanan bir kavganÄ±n ardÄ±ndan büyük panik yaÅŸandÄ±. KavganÄ±n silahlÄ± olduÄŸu ihbarÄ± üzerine alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. PaniÄŸe yol açan kavga sÄ±rasÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde bulunan vatandaÅŸlar tedbir amacÄ±yla kÄ±sa süreliÄŸine tahliye edildi. Tahliye sÄ±rasÄ±nda panik yaÅŸanÄ±rken, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n aÄŸladÄ±ÄŸÄ± görüldü. Ä°hbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± kavgaya karÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±slarÄ± tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken kÄ±sa süreli paniÄŸin ardÄ±ndan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezindeki hareketlilik sona erdi.