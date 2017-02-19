Bakan aÃ§Ä±kladÄ± EskiÅŸehir Antalya arasÄ± hÄ±zlÄ± trenle baÄŸlanacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, EskiÅŸehir-Afyon-Antalya arasÄ±na bir hÄ±zlÄ± tren projesinin olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "DoÄŸu-BatÄ± aksÄ±nda önemli bir kavÅŸak noktasÄ± aslÄ±nda ama bununla da yetinmiyoruz, kuzey-güney aksÄ±nda da önemli duruma gelsin istiyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki, milyonlara varan insanÄ±mÄ±z Yüksek HÄ±zlÄ± Tren ile yolculuk yapar hale geldi. EskiÅŸehir, Bilecik, Kocaeli, Ä°stanbul'u birbirine baÄŸladÄ±k ama bununla yetinmeyeceÄŸiz. EskiÅŸehir'in Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya yani Akdeniz'e baÄŸlanmasÄ± da önemsediÄŸimiz bir koridor. Ä°nÅŸallah onun da gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z" dedi.

"ESKÄ°ÅžEHÄ°R BOLU'YA BAÄžLANACAK"

EskiÅŸehir'in SarÄ±cakaya ilçesi yolunun ihalesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bakan Arslan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: "O güzergahta bildiÄŸim kadarÄ±yla termal turizm de var. OranÄ±n da ihalesini yaptÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 25 kilometrelik kÄ±smÄ± bölünmüÅŸ yol olacak. Hepsi sÄ±cak asfalt olacak. Ortalama 55 milyonluk bir iÅŸti. OrayÄ± ayrÄ±ca Göynük üzerinden Bolu'ya baÄŸlayacak kÄ±smÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Göynük gibi turizm merkezinin EskiÅŸehir gibi bir yere baÄŸlanmasÄ± ve oradan da Bolu'ya baÄŸlanmasÄ± önemsediÄŸimiz bir koridordu. O koridorumuzu da aÄŸÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±z. Bu müjdeyi de EskiÅŸehirlilere vermiÅŸ olalÄ±m."