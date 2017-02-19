Alperen OcaklarÄ± izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± iÃ§in imza topluyor

Alperen OcaklarÄ±, izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Bu nedenle ÃœskÃ¼dar'da Mihrimah Sultan Cami Ã¶nÃ¼nde bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdular.

Alperen OcaklarÄ± Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± KürÅŸat Mican, burada yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, geçen hafta evlilik programlarÄ±nÄ±n yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için RTÜK'e baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Bugün burada bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k. Hedefimiz 1 milyon imza toplamak. Bu imzalarÄ± hem RTÜK hem de TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na vereceÄŸiz." dedi.

"AÄ°LE DEÄžERLERÄ°MÄ°ZE ZARAR VERMEKTEDÄ°R"

YayÄ±nlanan izdivaç programlarÄ±nÄ±n tamamen Türk ve Ä°slam geleneklerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan Mican, "Bizim aile deÄŸerlerimize zarar vermektedir. Bizim en hassas olduÄŸumuz, en deÄŸer verdiÄŸimiz aile müessesesini yÄ±pratÄ±p yozlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Ekrana çÄ±kardÄ±klarÄ± gençleri para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± orada tutuyorlar. OnlarÄ±n duygularÄ±yla oynuyorlar. Burada yaÅŸanan olaylar gençlerimizi kötü ÅŸekilde etkiliyor. Ahlaki yönden çok ciddi problem olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ülkemizin içinde ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸehit haberleri gelirken, onlarÄ±n evlenmeye gelen kÄ±zlarÄ± dansöz gibi oynatmasÄ± bizi rahatsÄ±z ediyor. Biz bunlarÄ± kültür ve ahlak terörü olarak görmekteyiz. Sonuna kadar bu programlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için mücadele edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.