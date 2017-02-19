Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/02/2017 20:27

ÅžÄ±rnak'ta korkutan deprem


ÅžÄ±rnak'ta saat 20.36 sÄ±ralarÄ±nda depremin olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ depremin ÅŸiddetini 4.0 Ã¶lÃ§erken, AFAD ise 4.1 ÅŸeklinde Ã¶lÃ§tÃ¼.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü verilerine göre; merkez üssü ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lçesi'nde Richter ölçeÄŸine göre saat 20.36'da 4.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸen deprem bölgede kÄ±sa süreli paniÄŸe neden oldu. Depremin BeytüÅŸÅŸebap'tan da hissedildiÄŸi öÄŸrenildi. AFAD ise depremin büyüklüÄŸünü 4.1, merkez üssünü de BeytüÅŸÅŸebap olarak açÄ±kladÄ±.

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