Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 07:48

Saatlerdir aranan ikiliden gÃ¼zel haber geldi

fethiye kayÄ±plarÄ±

AKUT ekipleri, Fethiye'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken kaybolan iki kiÅŸiye arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda ulaÅŸtÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüÅŸ yaparken kaybolan iki kiÅŸi, Arama Kurtarma DerneÄŸi (AKUT) Fethiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Antalya'nÄ±n Manavgat ilçesinden tatil için ilçeye gelen Selahattin AldaÅŸ ve Pemra Kahraman, Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda yürüyüÅŸe çÄ±ktÄ±.El fenerlerini kaybeden çift, havanÄ±n kararmasÄ± nedeniyle ormanlÄ±k alandan çÄ±kamayÄ±nca jandarmadan yardÄ±m istedi. AKUT ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaklaÅŸÄ±k bir saatlik aramanÄ±n ardÄ±ndan AldaÅŸ ve Kahraman, SarnÄ±ç mevkisinde bulundu.Gazetecilere açÄ±klama yapan AldaÅŸ, yürüyüÅŸte el fenerini kaybettikleri için yol iÅŸaretleri dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak kaybolduklarÄ±nÄ± söyledi. AldaÅŸ, yardÄ±m istedikten sonra ateÅŸ yakarak yaklaÅŸÄ±k 2 buçuk saat ekiplerin gelmesini beklediklerini ifade etti.

AKUT Operasyon sorumlusu Fatih IÅŸÄ±k, ihbarÄ±n ardÄ±ndan 8 kiÅŸilik ekiple operasyona çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Tatilcilerin telefonla kendilerini yönlendirdiÄŸini anlatan IÅŸÄ±k, "IÅŸÄ±klarÄ± yetersiz olduÄŸu için hareket edememiÅŸler. Biz de bulunduklarÄ± yerden ayrÄ±lmamalarÄ±nÄ± istedik. IÅŸÄ±k desteÄŸiyle bulunduklarÄ± alana geldik ve güvenli noktaya ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi." dedi.'

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