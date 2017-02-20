KadÄ±kÃ¶y'de korku dolu anlarda kurÅŸunlar havada uÃ§tu

Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y'de iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavga sonucunda 1 kiÅŸi yaralandÄ±

Elde edilen son bilgiye göre KadÄ±köy KÄ±zÄ±ltoprak'ta iki grup arasÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle çÄ±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸtü.Kavga esnasÄ±nda ismi belirlenemeyen ÅŸahÄ±slardan biri, yanÄ±nda bulunan silahla ateÅŸ ederek E.V'yi yaraladÄ±.Vücuduna isabet eden kurÅŸunlarla yaralanan E.V arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla önce KoÅŸuyolu Medipol Hastanesine, ardÄ±ndan ambulansla HaydarpaÅŸa Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.OlayÄ±n bildirilmesi üzerine KÄ±zÄ±ltoprak'ta polis ekipleri incelemelerde bulundu.E.V'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Bu arada, yaralÄ± E.V'ye hastanede refakat eden ve arkadaÅŸÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen bir ÅŸahÄ±s da arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.