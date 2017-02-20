Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 08:13

FETÃ–'nÃ¼n bulunan gizli ajandasÄ±nda bakÄ±n neler yazÄ±yormuÅŸ

darbe giriÅŸimi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ren Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli bir delile ulaÅŸtÄ±

 FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi Ankara ve Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± darbe toplantÄ±larÄ±nda bizzat yer alan ve Ankara ile koordinasyonu saÄŸlayan isimlerden biri olan Kurmay BinbaÅŸÄ± Murat YanÄ±k'Ä±n evinde arama yapÄ±ldÄ±. Aramada, 'International Conference Military And Security Studies 2015 Turkish Army War Collage' ibareli bir ajanda ele geçirildi. Polisin incelemeye aldÄ±ÄŸÄ± ajandanÄ±n 37 ve 38'inci sayfalarÄ±nda 'Sosyal medyayÄ± nasÄ±l yöneteceÄŸiz? Yetkimiz var mÄ±?', 'SÄ±kÄ±yönetim KomutanÄ± kim olacak SÖGK x baÅŸkasÄ±?' ÅŸeklinde el yazÄ±sÄ± notlar çÄ±ktÄ±.

KATILANLAR Ä°ÅžARETLENDÄ°

Ä°stanbul'daki darbe giriÅŸimi eylemlerinin talimatÄ±nÄ± görevli alay ve tabur komutanlarÄ±nÄ± arayarak ileten ÅŸüpheli olan BinbaÅŸÄ± YanÄ±k'Ä±n evinde 1, 2 ve 3 ile iÅŸaretlenmiÅŸ bilgisayar çÄ±ktÄ±sÄ± da ele geçirildi. Bu dokümanda bir kÄ±sÄ±m albay ve üst rütbeli ÅŸahÄ±slarÄ±n isim ve görev yeri bilgilerine yer verilirken bu isimlerin yanlarÄ±na artÄ± iÅŸareti konulduÄŸu belirlendi. SavcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede yanlarÄ±na artÄ± iÅŸareti konulan isimlerin büyük çoÄŸunluÄŸunun 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

GENELKURMAY'I FÄ°ÅžLEMÄ°ÅžLER

Ele geçirilen ajandada dikkat çeken bir diÄŸer konu ise 4 ve 50'nci sayfalar arasÄ±nda bulunan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Kara Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± üst düzey komutanlarÄ±n isimleri çÄ±ktÄ±. Belgede bu isimler 'SÄ±ra kuvvet, rütbe, sicil, ad, soyad, eÅŸinin adÄ±, görevi, ili, dahili numarasÄ±, makam cep, konut, emir subayÄ± tafics' (TSK'nÄ±n fiber bazlÄ± iletiÅŸim aÄŸÄ±), ÅŸeklinde 'Ä°sim ve iletiÅŸim bilgileri' adÄ± altÄ±nda toplanmÄ±ÅŸ halde bulundu. Özlük ve özel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± dökümanlarÄ±n, darbe giriÅŸiminde irtibat ve koordinasyonu saÄŸlamak amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

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