Ortaokul Ã¶ÄŸrencisinin dikkati faciayÄ± Ã¶nledi

Samsun'un Bafra ilÃ§esinde deniz kenarÄ±nda bulunan patlamamÄ±ÅŸ mÃ¼himmat, bomba imha uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan patlatÄ±ldÄ±

Edinilen bilgiye göre, Bafra Fener Mahallesi'ne babasÄ±yla birlikte balÄ±k avlamak için gelen ortaokul 7. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Hakan SivrioÄŸlu, deniz kenarÄ±nda tüpe benzeyen bir cisim gördü. Durumu babasÄ±na anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptÄ±klarÄ± inceleme sonucunda Samsun'dan bomba imha uzmanÄ± istedi. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarÄ±, tüpe benzeyen cismi fünye ile patlattÄ±. Patlama sonunda cismin parçalarÄ± jandarma ekipleri tarafÄ±ndan alÄ±narak incelenmek üzere Bafra Ä°lçe Jandarma Bölük KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürüldü.Cismi gören Hakan SivrioÄŸlu, "Deniz kenarÄ±nda niÅŸancÄ±lÄ±k yapmak için ÅŸiÅŸeleri vuruyordum.Kenarda yangÄ±n tüpüne benzeyen bir ÅŸey gördüm. Babama söyledim o da torpido gibi bir ÅŸey olduÄŸunu söyledi ve jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri geldi sonra fünyeyle patlatÄ±ldÄ±" dedi.

ÖÄŸretmen baba Hakan SivrioÄŸlu ise, "Üç arkadaÅŸ balÄ±k tutmak için buraya geldik. OÄŸlum cisimden ÅŸüphelendi, bana söyledi. Bende askeri bir mühimmat olabileceÄŸini düÅŸündüm açÄ±kçasÄ± jandarmaya ihbar ettim. Jandarma ekipleri geldiler incelediler, Samsun'dan da bomba imha ekipleri geldi. OnlarÄ±n incelemesi sonucunda sanÄ±rÄ±m askeri mühimmat olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bunun üzerine patlatÄ±ldÄ±. Biz sonuçta bu iÅŸin uzmanÄ± inanlar deÄŸiliz bir baÅŸka insana zarar verebilir düÅŸüncesindeydik iyi ki de ihbar ettiÄŸimizi düÅŸünüyoruz. Çünkü sonradan ortaya çÄ±kan patlama sesi ve duman baya ciddi bir mühimmat olduÄŸunu gösterdi" diye konuÅŸtu.