Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 08:25

Dikkat Meteoroloji o illeri sel konusunda uyardÄ±

sel

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re bazÄ± bÃ¶lgelerde sel bekleniyor

Genel Müdürlükten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Trakya kesiminde devam eden saÄŸanaÄŸÄ±n, sabah saatlerine kadar Edirne'nin Havsa, Meriç ve Uzunköprü, KÄ±rklareli'nin Babaeski, PÄ±narhisar, Pehlivanköy ve Lüleburgaz ile TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilçelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. AçÄ±klamada, ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n ani sel, su baskÄ±nÄ± ve taÅŸkÄ±n gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.

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