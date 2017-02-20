Bakan aÃ§Ä±kladÄ± 7,2 ÅŸiddetindeki depreme hazÄ±r mÄ±yÄ±z

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul'da beklenen 7 ÅŸiddetindeki depreme hazÄ±r olunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, Ä°stanbul'da olasÄ± bir depremde felaket yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, "Ä°stanbul'da deprem olursa felaket olur. Bilim adamlarÄ± en geç 2030'a kadar Marmara'da deprem olacaÄŸÄ±nÄ± ve en az 7,2 ÅŸiddetinde olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Buna hazÄ±rlÄ±klÄ± mÄ±yÄ±z? DeÄŸiliz" dedi.

"GÖREVÄ°MÄ° YAPMAYA ÇALIÅžIYORUM"

Kayseri Ticaret OdasÄ± (KTO) tarafÄ±ndan düzenlenen 'Gelecek Kayseri'de' temalÄ± geleneksel ödül törenine Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ä°smail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman KamçÄ±, Kayseri BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Çelik, KTO BaÅŸkanÄ± Mahmut HiçyÄ±lmaz, KTO Meclis BaÅŸkanÄ± Ömer Gülsoy ve KTO üyeleri katÄ±ldÄ±. Törende açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m büyüdüÄŸüm yerde rabbim bana hizmet etme imkanÄ± verdi. 20 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m ve vicdan rahatlÄ±ÄŸÄ± ile ayrÄ±ldÄ±m. Åžimdi ise bana görev verdiniz. Görevimi yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

"7.2 ÅžÄ°DDETÄ°NDE DEPREME HAZIRLIKLI DEÄžÄ°LÄ°Z"

Terör konusuna deÄŸinen Özhaseki, 'DoÄŸu'da hendek kazan teröristler vatandaÅŸlarÄ±n evlerini tarumar ettiler. Evlerin içine el yapÄ±mÄ± bombalar yerleÅŸtirdiler. Ä°ÅŸte oralarÄ± temizliyoruz. Evleri yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir yandan Türkiye'yi depreme hazÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 6'nÄ±n üzerinde son yüzyÄ±lda 60'a yakÄ±n deprem olmuÅŸ. 82 bin insan ölmüÅŸ. Özellikle ülke için Marmara depremi çok tehlikeli. Ä°stanbul'da deprem olursa felaket olur. Bilim adamlarÄ± en geç 2030'a kadar Marmara'da deprem olacaÄŸÄ±nÄ± ve en az 7,2 ÅŸiddetinde olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Buna hazÄ±rlÄ±klÄ± mÄ±yÄ±z? DeÄŸiliz. Bununla ilgili çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah insanlarÄ±mÄ±zÄ±n rahat etmesini istiyoruz. Kadere eyvallah diyorum ama bunun çaresi de hazÄ±rlÄ±klÄ± olmaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.