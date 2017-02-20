Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 08:36

MÃ¼jdat Gezen'den Ã§irkin saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi saldÄ±rÄ±

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili usta sanatÃ§Ä± MÃ¼jdat Gezen aÃ§Ä±klama yaptÄ±

KadÄ±köy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Åžehir Kahya SokaÄŸÄ±’nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda gece saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Bölgedeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. GeniÅŸ güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangÄ±n kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde ÅŸiÅŸe, çöp kovalarÄ±nda plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iÅŸ yerlerinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleme alan ekipler olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

‘SAKALLI BÄ°R HERÄ°F…’

SaldÄ±rÄ± ile ilgili Sözcü'ye konuÅŸan usta sanatçÄ± Müjdat Gezer “Bir kundaklama olayÄ±. Görüntülerde de mevcut. SakallÄ± bir herif elinde benzin bidonu ile sokaÄŸa giriyor ve döküp ateÅŸe veriyor. Polisin çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. UmarÄ±m en kÄ±sa sürede aydÄ±nlatÄ±lÄ±r” dedi.

 
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