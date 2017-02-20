BÃ¼yÃ¼kanneye maaÅŸ projesine rekor baÅŸvuru

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kannelere verilecek maaÅŸ iÃ§in baÅŸvuru sÃ¼resi bugÃ¼n dolacak

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n istihdamda daha fazla yer almasÄ± için "Büyükanne Projesi"ni baÅŸlattÄ±. Büyükanne Projesi, o kadar büyük ilgi gördü ki baÅŸvuru sayÄ±sÄ± bir anda 65 bini buldu. Rakam yüksek olunca süreç bir süreliÄŸine donduruldu. Ancak yoÄŸun ilgi olunca ek süre verildi. Bu gece 23.59'da bu süre dolacak.

Büyükanne Projesi kapsamÄ±nda, annenin fiilen çalÄ±ÅŸyor olmasÄ± kaydÄ±yla, 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z maddi destek verilecek.

ELEKTRONÄ°K ORTAMDA BAÅžVURU YAPMAYANA FORM

Proje kapsamÄ±nda baÅŸvurular 9 Åžubat'ta baÅŸladÄ±. Bu gece de sona eriyor. Proje kapsamÄ±nda baÅŸvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden anÄ±nda yapÄ±labiliyor. Elektronik ortamda yapÄ±lan baÅŸvurularda herhangi bir belge teslimine gerek kalmÄ±yor. Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda baÅŸvuru yapamayan vatandaÅŸlar için hazÄ±rlandÄ±. Elektronik ortamda baÅŸvuru yapÄ±lamamasÄ± halinde, bu baÅŸvuru formu 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ çocuÄŸu olan anne tarafÄ±ndan eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakÄ±n ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne teslim edilmeli. BaÅŸvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmeyerek, baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±ndan herhangi birini karÅŸÄ±lamayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± ise reddedilecek.

BaÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ÅŸunlar:

- Türk vatandaÅŸÄ± olmak,

- Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

- Çocuk ve annenin aynÄ± evde, büyükannenin ise aynÄ± il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde ikamet ediyor olmasÄ±,

- BaÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla bakÄ±mÄ± üstlenilecek çocuÄŸun 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmasÄ±

- Annenin en az 18 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±,

- Annenin özel sektörde, iÅŸ sözleÅŸmesine tabi ve sigortalÄ± olarak bir iÅŸte fiilen çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ± ve destek süresi

boyunca iÅŸten ayrÄ±lmamasÄ± (sigortalÄ± adÄ±na Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiÅŸ olmalÄ±dÄ±r.),

- Annenin 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanununda düzenlenen analÄ±k hali izin süresini (doÄŸum sonrasÄ± 8 hafta) geçirmiÅŸ olmasÄ± ve

baÅŸvuru tarihinde fiilen çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ±,

- Anne ve babanÄ±n ücret gelirinin belirlenecek üst sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmamasÄ±,

- Annenin iÅŸvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlÄ±k iliÅŸkisinin bulunmamasÄ±,

- KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z desteÄŸin verildiÄŸi süre boyunca çocuk bakÄ±mÄ± amacÄ±yla ayrÄ±ca bir bakÄ±cÄ± istihdam edilmiyor olmasÄ±,

- Büyükannenin çocuk bakÄ±mÄ±nÄ± engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±.

Projeye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n BakanlÄ±kça uygun görülmesi halinde; yukarÄ±da sayÄ±lan tüm ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±za iliÅŸkin yazÄ±lÄ± taahhüt/resmi belge vermeniz istenecek. Proje kapsamÄ±nda yalnÄ±zca Sakarya, Konya, TekirdaÄŸ, Ä°stanbul, Bursa, Ä°zmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerindekiler baÅŸvuru yapabiliyor.

ANNENÄ°N MAAÅžI ARTIYOR

Üç yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ torununa bakan büyükanneye her ay 425 lira ödenecek. Rakam asgari ücretin yüzde 30'u olarak belirlendi. ÇocuÄŸa büyükanne bakÄ±nca hem kreÅŸ masrafÄ± yapÄ±lmÄ±yor hem de büyükanneye ödenecek maaÅŸ kadÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ±n maaÅŸÄ±nÄ±n da artmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Çünkü büyükanneler, genelde bu parayÄ± kendilerine deÄŸil torunlarÄ±na harcÄ±yor. Böylece annenin masraflarÄ± azalÄ±yor, göreli olarak geliri de artÄ±yor.