Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 20 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen veriye gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Yurdun batÄ± kesimleri parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Karadeniz ile Ankara ve EskiÅŸehir çevrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bu sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. BatÄ± bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda zaman zaman kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, akÅŸam saatlerinde kuzey ve batÄ± kesimleri aralÄ±klÄ± ve hafif olmak üzere yaÄŸmurlu 11

Ä°stanbul: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Bursa: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu 17

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 17

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 13

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu -4

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 12