FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan genÃ§ doktor Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanede intihar etti

Ä°zmir'de FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan genÃ§ doktor Orhan Ã‡. kendini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanenin 10. katÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ± atarak intihar etti.

Ä°zmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde meydana geldi. Doktor Orhan Ç. (28), geçtiÄŸimiz cuma günü FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Olay sonrasÄ± bunalÄ±ma giren Doktor Orhan Ç., bugün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastaneye geldi. 10. kattan kendini boÅŸluÄŸa bÄ±rakan genç doktor, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Atatürk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Enver AltaÅŸ da asistan doktorun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±.