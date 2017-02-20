Kendi bebeÄŸini doÄŸum sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ren anneye mÃ¼ebbet hapis isteniyor

Adana'da anne ve babasÄ±na bebeÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yleyemeyen ve evde doÄŸum yapan genÃ§ kadÄ±n, Ã§ocuÄŸunun kendisinin Ã¶ldÃ¼rmediÄŸini aksine Ã¶lÃ¼ doÄŸduÄŸunu sÃ¶yledi. Ancak yapÄ±lan tÄ±bbi soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan kadÄ±nÄ±n kendi bebeÄŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Adana'da doÄŸum sonrasÄ± erkek bebeÄŸini öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla tutuksuz yargÄ±lanan Sultan S'nin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, ölü bebeÄŸi gizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öne sürülen sevgilisi Seyid Samed H. ile babasÄ± Mevlüt H'nin ise 5'er yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi. AraÅŸtÄ±rÄ±lacak baÅŸka husus olmamasÄ± üzerine mahkeme savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± verdi. Adli tÄ±p raporunda, bebeÄŸin canlÄ± ve saÄŸ doÄŸduÄŸunun belirtildiÄŸini ifade eden savcÄ±, herhangi bir hastaneye baÅŸvurmayan sanÄ±ÄŸÄ±n doÄŸum sürecinde de ailesiyle aynÄ± evde olmasÄ±na raÄŸmen onlara kasÄ±tlÄ± olarak haber vermediÄŸini ve çocuÄŸun yaÅŸamasÄ±nÄ± istemediÄŸini öne sürdü. HamileliÄŸini bol giysiler giyerek anne ve babasÄ±ndan gizlediÄŸini anlatan Sultan S. ÅŸunlarÄ± söyledi:"Annem ve babam uyurken odamda kendiliÄŸimden doÄŸum yaptÄ±m. O andan sonra gözlerim kapandÄ±. Çok yoÄŸun bir ÅŸekilde yorgunluk ve halsizlik hissediyordum. Kendimde deÄŸildim ya da bayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. UyandÄ±ÄŸÄ±mda çocuÄŸu gördüm. KafasÄ±nÄ± okÅŸadÄ±m ama morarmÄ±ÅŸtÄ±. Nefes almÄ±yordu. AÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiç duymadÄ±m. Çok halsizdim, Seyid'i aradÄ±m, aÄŸlayarak doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyledim. O da aÄŸladÄ± 'Geleyim mi?' dedi. Ben de gelmemesini çocuÄŸun öldüÄŸünü söyledim. Bunun üzerine kendisi 'Yapma ya' diye baÄŸÄ±rarak aÄŸladÄ±. Sonra istemsiz olarak uyumuÅŸum. Seyid beni aradÄ±, durumumun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gelip hastaneye götürmesini istedim. GeldiÄŸinde bana sarÄ±lÄ±p, 'BebeÄŸi bir havluya sar o ÅŸekilde götürelim' dedi. AÅŸaÄŸÄ±da taksi beklerken Seyid'in babasÄ± geldi. BebeÄŸin olduÄŸu çantayÄ± o aldÄ±. BebeÄŸin ölü olmasÄ± beni korkuttu. Çok güzel bir bebekti, saçlarÄ± uzundu. TÄ±rnaklarÄ± küçücüktü. Beyaz tenli bir çocuktu. BebeÄŸim ölü doÄŸdu suçsuzum. Ben bebeÄŸimi öldürmedim, küçücük bebeÄŸi ben neden öldüreyim."