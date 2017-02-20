Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 11:49

Kayyum atanan belediyeden ilk icraat ilÃ§eye 6 klimalÄ± durak yapÄ±ldÄ±


Bitlis'in GÃ¼roymak Belediyesi'ne atanan kayyum Ufuk Ã–zen AlibeyoÄŸlu, ilk icraatlarÄ± olan 6 adet klimalÄ± duraÄŸÄ±n ilÃ§eye yerleÅŸtirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bitlis'in Güroymak KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili Ufuk Özen AlibeyoÄŸlu, klimalÄ± duraklarÄ± inceleyerek, burada dolmuÅŸ bekleyen vatandaÅŸlarla sohbet etti.  AlibeyoÄŸlu, "Malumunuz 28 KasÄ±m itibari ile Güroymak ilçesine kayyum olarak görevlendirildik. Ä°lk etapta vatandaÅŸÄ±mÄ±za dokunacak ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± giderecek hizmetlere aÄŸÄ±rlÄ±k veriyoruz. BilindiÄŸi üzere ilçemizde kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± çok aÄŸÄ±r geçiyor. Kar çok fazla yaÄŸÄ±yor ve çok ciddi manada soÄŸuk geçen bu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda seyahat eden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n daha rahat ve konforlu seyahat edebilmeleri için ilçemize 6 adet klimalÄ± durak yerleÅŸtirdik. Ä°nÅŸallah bu hizmetimizle GüroymaklÄ± kardeÅŸlerimiz daha rahat ve daha konforlu bir seyahat yapacaklar. Bu duraklarÄ±n ilçemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Tabi burada devletle vatandaÅŸÄ±n el ele vererek kenetlenmesini görüyoruz. Devletimizin destekleri ile daha güzel hizmetleri önümüzdeki süreçte inÅŸallah hayata geçireceÄŸiz. GüroymaklÄ± kardeÅŸlerimizin hizmetlerin en güzeline layÄ±k olduklarÄ±nÄ± biliyoruz. Devletimizin bize saÄŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸu imkanlarÄ± en etkin ve verimli bir ÅŸekilde GüroymaklÄ± kardeÅŸlerimizin hizmetine sunacaÄŸÄ±z" dedi.

 

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