BurasÄ± Rize Ã§ay krizine girenler iÃ§in yeni icat

Rize'de tÃ¼m gÃ¼n merkezi dolaÅŸan "Ã‡aybulans" Ã§ay krizine girenlerin derdine derman oluyor.

Rize merkezli bir firmaya ait 'çaybulans'lar görenleri de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. HaftanÄ±n belirli günlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesine gelen çaybulans, buradaki çay severlerin imdadÄ±na yetiÅŸiyor. Firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan RÄ±fat Üçüncü, araçlarda yazan "çaybulans" ve "içiÅŸ üstünlüÄŸü"nün hikayesini anlattÄ±. Üçüncü, "Bu, patronlarÄ±mÄ±zÄ±n aklÄ±na geldi. Çaybulans yazÄ±lÄ± araçlarÄ±mÄ±z çok dikkat çekiyor. Bizler trafikte araçlarÄ± iÅŸ amaçlÄ± kullanÄ±yoruz. AraçlarÄ±mÄ±zla fotoÄŸraf çektiren de oluyor, gelip 'çaybulans nedir' diye soran da oluyor. Herkes iyi bir fikir olduÄŸunu söylüyor bize. Çaybulans firmamÄ±za ait bir çay markasÄ± aslÄ±nda. Özel iÅŸletmelerle haftanÄ±n belirli günlerinde çaybulans aracÄ±mÄ±zla çay getiriyorum. FirmamÄ±za ait araçlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsine bu yazÄ±yÄ± yazdÄ±k. YazÄ±yÄ± gören yol vermiyor ambulanslar gibi. Ä°çiÅŸ üstünlüÄŸü sadece çayÄ± içenlerde oluyor." dedi.