Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 12:16

BurasÄ± Rize Ã§ay krizine girenler iÃ§in yeni icat


Rize'de tÃ¼m gÃ¼n merkezi dolaÅŸan "Ã‡aybulans" Ã§ay krizine girenlerin derdine derman oluyor.

Rize merkezli bir firmaya ait 'çaybulans'lar görenleri de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. HaftanÄ±n belirli günlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesine gelen çaybulans, buradaki çay severlerin imdadÄ±na yetiÅŸiyor. Firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan RÄ±fat Üçüncü, araçlarda yazan "çaybulans" ve "içiÅŸ üstünlüÄŸü"nün hikayesini anlattÄ±. Üçüncü, "Bu, patronlarÄ±mÄ±zÄ±n aklÄ±na geldi. Çaybulans yazÄ±lÄ± araçlarÄ±mÄ±z çok dikkat çekiyor. Bizler trafikte araçlarÄ± iÅŸ amaçlÄ± kullanÄ±yoruz. AraçlarÄ±mÄ±zla fotoÄŸraf çektiren de oluyor, gelip 'çaybulans nedir' diye soran da oluyor. Herkes iyi bir fikir olduÄŸunu söylüyor bize. Çaybulans firmamÄ±za ait bir çay markasÄ± aslÄ±nda. Özel iÅŸletmelerle haftanÄ±n belirli günlerinde çaybulans aracÄ±mÄ±zla çay getiriyorum. FirmamÄ±za ait araçlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsine bu yazÄ±yÄ± yazdÄ±k. YazÄ±yÄ± gören yol vermiyor ambulanslar gibi. Ä°çiÅŸ üstünlüÄŸü sadece çayÄ± içenlerde oluyor." dedi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Eren Aslan

Sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¶yle bir ÅŸey yaptÄ± ki

KÄ±z arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra helallik alÄ±p Ã¼zerine yanÄ±cÄ± madde dÃ¶ken genÃ§ adam hayatÄ±nÄ± kaybetti

uyuÅŸturucu hap

Ã‡antanÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kanlar ekipleri ÅŸok etti

TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yapmak Ã¼zere olan bir tÄ±rda yapÄ±lan aramada 100 bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi

yeni akit

Yeni Akit'in MÃ¼jdat Gezen paylaÅŸÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yeni Akit'in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±