Yeni Akit'in MÃ¼jdat Gezen paylaÅŸÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yeni Akit'in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

KadÄ±köy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Åžehir Kahya SokaÄŸÄ±'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Çevredekilerin yangÄ±nÄ± fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. GeniÅŸ güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangÄ±n kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde ÅŸiÅŸe, çöp kovalarÄ±nda plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iÅŸ yerlerinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleme alan ekipler olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Kundaklama anÄ± güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kiÅŸinin benzin döküp ateÅŸe verdiÄŸi görülüyor. Kundaklama sonrasÄ± sanat merkezinin giriÅŸinde hasar meydana geldi. Müjdat Gezen ve çok sayÄ±da sanatçÄ± olay üzerine sanat merkezine geldi. Gezen, olayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±.

YENÄ° AKÄ°T'TEN ÇÄ°RKÄ°N PAYLAÅžIM

Yeni Akit ise yaÅŸanan olayÄ± sitesinden 'P.....nk' Müjdat'a büyük ÅŸok' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurdu. Yeni Akit'in sosyal medya hesabÄ±ndan da yaÅŸanan olay 'P.....nk Müjdat'a büyük ÅŸok' ifadesiyle paylaÅŸÄ±ldÄ±. Sosyal medyadan ise bu paylaÅŸÄ±ma büyük tepki geldi.

Kaynak: Hürriyet