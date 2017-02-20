Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 12:38

Ã‡antanÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kanlar ekipleri ÅŸok etti

uyuÅŸturucu hap

TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yapmak Ã¼zere olan bir tÄ±rda yapÄ±lan aramada 100 bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi

Ekipler tarafÄ±ndan bir tÄ±rda yapÄ±lan aramada, çanta içerisinde 100 bin adet uyuÅŸturucu hap ele geçirildi.Türkiye'ye giriÅŸ yapmak üzere Edirne Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±na gelen, sürücülüÄŸünü Türk uyruklu S.T.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± minibüs, kantar tartÄ±mÄ±nda ortaya çÄ±kan tonaj farkÄ± sebebiyle oluÅŸan ÅŸüphe sonucu X-ray taramasÄ±na sevk edildi. Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerce tÄ±rda yapÄ±lan arama sonucunda bir çanta içerisinde 100 bin adet Extacy cinsi uyuÅŸturucu hap ele geçirildi.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIÅžIRKEN YAKALANDI

Araç sürücüsü, X-ray tarama sisteminin bulunduÄŸu bölgeye gitmesi gerekirken, aracÄ±nÄ± saha içerisinde park etti ve araçtan çÄ±karak uzaklaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Tedirgin tavÄ±rlar sergileyen S.T.'nin araca geri dönmeyip kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülmesi üzerine harekete geçen Hamzabeyli Gümrük Muhafaza KaçakçÄ±lÄ±k ve Ä°stihbarat Bölge AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸüpheliyi kaçmak üzereyken yakaladÄ± ve sorguya aldÄ±. ÅžahsÄ±n sorgusundaki çeliÅŸkili ifadeler üzerine, detaylÄ± incelemesinin yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan minibüs arama hangarÄ±na çekildi.

DEDEKTÖR KÖPEK BENGA UYUÅžTURUCU DOLU ÇANTAYI ORTAYA ÇIKARDI

Hamzabeyli gümrük personeli ve gümrük muhafaza personelince yapÄ±lan arama esnasÄ±nda narkotik dedektör köpeÄŸi Benga'nÄ±n araç içerisindeki siyah bir spor çantasÄ±na aÅŸÄ±rÄ± tepki vermesi üzerine çantayÄ± açan ekipler, vakumlanmÄ±ÅŸ ÅŸeffaf poÅŸetlerde yeÅŸil ve pembe renkli haplarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Narkotik madde tespit dedektörleri ile yapÄ±lan analizde, poÅŸet içerisindeki haplarÄ±n Extacy olduÄŸu belirlendi. Olayda ele geçirilen 100 bin adet Extacy cinsi uyuÅŸturucu hapÄ±n piyasa deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 4 milyon 750 bin TL olduÄŸu belirtildi.

Olay sonucunda uyuÅŸturucu haplara, kaçak eÅŸya taÅŸÄ±masÄ±nda kullanÄ±lan minibüse ve ÅŸüpheliye ait cep telefonlarÄ±na el konulurken, araç sürücüsü gözaltÄ±na alÄ±narak Edirne Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edildi. ÇÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.

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