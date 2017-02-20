Sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¶yle bir ÅŸey yaptÄ± ki

KÄ±z arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra helallik alÄ±p Ã¼zerine yanÄ±cÄ± madde dÃ¶ken genÃ§ adam hayatÄ±nÄ± kaybetti

Antalya’da kÄ±z arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±lÄ±nca bunalÄ±ma giren 22 yaÅŸÄ±ndaki Eren Aslan, annesinden ‘helallik’ aldÄ±ktan sonra üzerine yanÄ±cÄ± madde döküp kendini ateÅŸe verdi. Hastanede 19 gün tedavi gören Aslan, bu sabaha karÅŸÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, Kepez Ä°lçesi, Varsak KarÅŸÄ±yaka Mahallesi’nde meydana geldi. AynÄ± mahallede oturan bir kÄ±za aÅŸÄ±k olan Eren Aslan, ailesine bu kÄ±zla evlenmek istediÄŸini söyledi. Bu iliÅŸkiyi onaylamayan ailesi, Eren Aslan’dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ancak ayrÄ±lmak istemeyen Aslan, sevgilisiyle aralarÄ±nda sözlendi. YaklaÅŸÄ±k 10 gün sözlü kalan çift, Aslan’Ä±n ailesinin isteÄŸi üzerine ayrÄ±ldÄ±.

AyrÄ±lÄ±k sonrasÄ± bunalÄ±ma giren Eren Aslan, geçen 1 Åžubat günü oturduÄŸu sitenin önünde annesi Dilek Aslan’Ä± arayarak, “Beni affedin. HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin” dedikten sonra üzerine yanÄ±cÄ± madde döküp çakmaÄŸÄ± ateÅŸledi. Bir anda alev içinde kalan Aslan’a ilk müdahaleyi, site önünde bulunanlar yaptÄ±. ÇaÄŸrÄ±lan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Aslan, 19 gün tedavi gördü. Vücudunda 3’üncü derece yanÄ±klar oluÅŸan Aslan, bugün sabaha karÅŸÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Aslan’Ä±n cenazesi, Adli TÄ±p Kurumu’nda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

Kaynak: DHA