TÃ¼rk pilot tarihe geÃ§ti Uzay sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n uÃ§ak kullandÄ±

Normal yolcu uÃ§aklarÄ±yla uzay sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸarak tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± gezen ilk pilot olan Tufan SevinÃ§el, Rus MÄ°G-29 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile eksi 60 derecede bir saat havada kalarak bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Havada dünyanÄ±n etrafÄ±nÄ± dolaÅŸan ve en tehlikeli havaalanlarÄ±na inen Türk pilot Tufan Sevinçel, uzay sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n uçak kullanan ilk pilotumuz oldu. Sevinçel, yeryüzünden 20-30 km yükseklikteki stratosfer tabakasÄ±nda Rus MÄ°G-29 savaÅŸ uçaÄŸÄ± ile eksi 60 derece soÄŸukta bir saat boyunca havada kaldÄ±. Milliyet'ten Gökhan KarakaÅŸ'Ä±n haberine göre; Yerçekimi az olan stratosferdeki zorlu uçuÅŸa uzun süredir hazÄ±rlanan deneyimli pilot Tufan Sevinçel, Moskova'nÄ±n 500 km doÄŸusundaki Volga Federal Bölgesi'nin baÅŸkenti Nizhny Novgorod'a gitti. Özel izinle girilen Nizhny Novgorod'da soÄŸuk savaÅŸ döneminde sadece süpersonik casus uçaklarÄ±n uçabildiÄŸi irtifaya çÄ±kmak için Rus Hava Kuvvetleri'ne ait MÄ°G-29 jet uçaÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸan Sevinçel önce Rus pilotlarÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dinledi. Sevinçel, "Bir Gulag'a (II. Dünya SavaÅŸÄ±'ndaki esir kampÄ±) gibi cüzdanÄ±nÄ±m içine kadar arandÄ±m. Bu tesislere girmek için iki ay süren soruÅŸturma geçirdim" dedi. Sevinçel, NATO ülkeleri pilotlarÄ±nÄ±n halen korkulu rüyasÄ± olan üstün savaÅŸ donanÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ±nda manevra yeteneÄŸi ile dikkat çeken MÄ°G-29'un kendisini çok heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°LKLERÄ°N HAVACISI

15 yÄ±ldÄ±r havacÄ±lÄ±kla ilgilenen Tufan Sevinçel, ÅŸimdiye kadar, Airbus 320, Mig-15, L-29, Antonov 2, YAK 52, Ilyushin IL-18 gibi 30'dan fazla uçakla uçtu. Deneyimli pilot Tufan Sevincel'in planör, deniz uçaÄŸÄ±, kÄ±zaklÄ± uçak, helikopter ve Hava Nakliye Pilot (ATPL) LisanslarÄ± bulunuyor. Sevinçel, 2009'da tek motorlu uçakla 12 ülkeyi gezerek dünyanÄ±n etrafÄ±nÄ± havadan dolaÅŸan ilk Türk oldu. 37 günde yaklaÅŸÄ±k 35 bin km uçan ve 35 havalimanÄ±na inerken 141 saat havada kalan tecrübeli havacÄ±, zorlu hava koÅŸullarÄ±nda bunu gerçekleÅŸtiren ilk Türk oldu.