Meteoroloji aÃ§Ä±kladÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar ne zamana kadar devam edecek

Yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlar dÃ¼nden itibaren baÅŸladÄ±. Peki yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava ne zamana kadar devam edecek. Meteorolojiden alÄ±nan son bilgiler haberimizde

Marmara, Ege, BatÄ± Karadeniz ile Ankara ve EskiÅŸehir çevrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan bilgilere göre, sÄ±caklÄ±klar batÄ± bölgelerde mevsin normallerinin üzerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normallerinde seyredecek.

SalÄ± günü yaÄŸÄ±ÅŸlar yurdun batÄ± ve iç kesimlerde aralÄ±klarla devam edecek. YaÄŸÄ±ÅŸlar Ege bölgesinde, batÄ± Akdeniz'de, Ä°ç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yaÄŸmur ÅŸeklinde görülecek. YaÄŸÄ±ÅŸlar iç kesimlerde hafif ÅŸiddetli olacak.

ÇarÅŸamba günü kuzey yeni bir soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n gelmesi bekleniyor. SÄ±caklÄ±klarda düÅŸüÅŸ beklenmiyor ancak yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Karadeniz bölgesinin genelinde, Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusunda, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olmasÄ± tahmin ediliyor.

Yozgat çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, Sivas'tan itibaren DoÄŸu Anadolu'nun kuzey kesimlerimde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor.

Ä°stanbul'da da çarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olmaya devam edecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n özellikle kuzey ilçelerde kendini göstermesi bekleniyor. Ankara'da bugün, yarÄ±n ve çarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre ise, hafta boyunca sÄ±caklÄ±klar mevsim normellerinde, bazÄ± illerde mevsim normallerinin birkaç derece üstünde seyredecek.

Öztel, orta vadeli tahminlere göre, Åžubat ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda Ä°stanbul dahil birçok ilde yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkili olabileceÄŸini söyledi