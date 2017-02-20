Feci kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

IÄŸdÄ±r-AralÄ±k karayolu Ã¼zerinde Ã§arpÄ±ÅŸan otobÃ¼slerdeki 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

IÄŸdÄ±r'da iki otobüsün kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 8'e çÄ±ktÄ±.Sabah 08.30 sÄ±ralarÄ±nda IÄŸdÄ±r-AralÄ±k karayolu üzerinde sürücülerinin isimleri öÄŸrenilemeyen 34 DY 9420 ve 34 YK 9300 plakalÄ± otobüsler kafa kafaya çarpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 16 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°HA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan IÄŸdÄ±r Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Alpaslan Erol, ÅŸimdiye kadar kazada 3'ü Türk vatandaÅŸÄ± 8 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi. Biri aÄŸÄ±r 28 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erol, yaralÄ±larÄ±n hastanelerdeki tedavilerinin ise devam ettiÄŸini kaydetti..