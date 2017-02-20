Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 15:50

Ä°stanbul'da patlama yaralÄ±lar var

kÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece patlama

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de meydana gelen patlama sonucunda 7 kiÅŸi yaralandÄ±

Küçükçekmece'de bir pastanede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta bir binanÄ±n giriÅŸindeki pastanede patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri aÄŸÄ±r 7 kiÅŸi yaralandÄ±.YaralÄ±lar, hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken patlamada binanÄ±n ön cephesi de hasar gördü.

 
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