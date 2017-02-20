BÃ¼yÃ¼k skandal TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ± Ã§Ã¶pe attÄ±lar

Manisa'da bir Ã§Ã¶p konteynerÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± atÄ±ldÄ±

Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilçesinde bulunan Muradiye Camii önündeki çöp konteynerine, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan ÅŸeffaf bir poÅŸet içinde çok sayÄ±da bez Türk bayraÄŸÄ± atÄ±ldÄ±.Çöpteki bayraklarÄ± görenler, tepki gösterdi. DuyarlÄ± birçok kiÅŸi çöpteki Türk bayraklarÄ±nÄ± topladÄ±. BayraklarÄ± toplayanlardan 77 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Küçük, namaz çÄ±kÄ±ÅŸÄ± çöpe atÄ±lmÄ±ÅŸ Türk bayraklarÄ±nÄ± görünce çok üzüldüÄŸünü söyledi.Küçük, bayraklarÄ± kimin çöpe attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini belirtip, "BayraklarÄ± eve götürdükten sonra hediye olarak esnafa daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±m. BayraÄŸÄ±mÄ±z kutsaldÄ±r" dedi.