Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 23 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, (TSK) Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bölgesinde, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik ikinci hava harekatÄ±nda 23 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± 10.10-12.40 saatlerinde, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olan bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na yönelik hava harekatÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Harekat sonucunda arazide tespit edilen 23 terörist öldürüldü. Öte yandan Zap bölgesinde 02.42-02.59 saatlerinde gerçekleÅŸtirilen hava harekatÄ±nda da 11 terörist etkisiz hale getirilmiÅŸti.