Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 16:13

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 23 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

zap bÃ¶lgesi saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 23 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, (TSK) Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap bölgesinde, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik ikinci hava harekatÄ±nda 23 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± 10.10-12.40 saatlerinde, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olan bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na yönelik hava harekatÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Harekat sonucunda arazide tespit edilen 23 terörist öldürüldü. Öte yandan Zap bölgesinde 02.42-02.59 saatlerinde gerçekleÅŸtirilen hava harekatÄ±nda da 11 terörist etkisiz hale getirilmiÅŸti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tÃ¼rk bayraÄŸÄ±

BÃ¼yÃ¼k skandal TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ± Ã§Ã¶pe attÄ±lar

Manisa'da bir Ã§Ã¶p konteynerÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± atÄ±ldÄ±

kÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece patlama

Ä°stanbul'da patlama yaralÄ±lar var

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de meydana gelen patlama sonucunda 7 kiÅŸi yaralandÄ±

IÄŸdÄ±r-AralÄ±k karayolu

Feci kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

IÄŸdÄ±r-AralÄ±k karayolu Ã¼zerinde Ã§arpÄ±ÅŸan otobÃ¼slerdeki 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti