Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 17:12

Firari Ekrem DumanlÄ± iÃ§in flaÅŸ talep

Ekrem DumanlÄ±

Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± ile ilgili iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) çatÄ± davasÄ±nÄ± gören Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, örgütün üst düzey yöneticileri arasÄ±nda yer alan ve ABD'ye kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlenen Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yönetmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.FETÖ'nün çatÄ± davasÄ±na bakan Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince örgütün üst düzey yöneticileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen DumanlÄ±'nÄ±n ABD'de olduÄŸu tespit edildi. Mahkeme, bu tespitlerin ardÄ±ndan DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rladÄ±.

Söz konusu talepname ABD'ye iletilmek üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilecek.Öte yandan mahkemece, firari sanÄ±klar Hamdullah Bayram Öztürk ve Ahmet Kurucan için ABD'ye, Abdullah Aymaz için ise Almanya'ya gönderilmek üzere iade talepnamesi oluÅŸturuldu.Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Ä°srail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya ve Madagaskar'Ä±n da bulunduÄŸu 15 ülkeye kaçtÄ±klarÄ± belirlenen 24 firari sanÄ±k hakkÄ±nda bu yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iade talepnamelerini ilgili ülkelere iletilmek üzere BakanlÄ±ÄŸa göndermiÅŸti.

 
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