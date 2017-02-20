Askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda 1 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan dumandan etkilenen 20 yaÅŸÄ±ndaki Deniz Er HÃ¼seyin Karaca ÅŸehit oldu

AlÄ±nan bilgiye göre, foça Deniz Üssü'ndeki gemide çÄ±kan yangÄ±nda dumandan etkilenerek, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 4 askerden biri olan Deniz Er Hüseyin Karaca, tedavi gördüÄŸü Bozyaka eÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Hüseyin Karaca'nÄ±n Burdur merkeze baÄŸlÄ± BüÄŸdüz köyünde oturan ailesi acÄ± haberi alarak, Ä°zmir'e gitti. Karaca'nÄ±n cenazesinin, Foça'da yapÄ±lacak askeri törenin ardÄ±ndan, yarÄ±n Burdur'da topraÄŸa verileceÄŸi öÄŸrenildi.