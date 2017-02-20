MaÃ§ bileti almak iÃ§in kuyrukta bekleyen teyze sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu

Bu akÅŸam oynanacak Trabzonspor- Alanyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi bilet almak iÃ§in kuyrukta bekleyen teyze, sosyal medyada Ã§ekilen fotoÄŸrafla beÄŸeni topladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasÄ±nda Medical Park Arena'da oynanacak olan Trabzonspor Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesinde yaÅŸanan bir olay sosyal medyada büyük beÄŸeni aldÄ±. Atatürk AlanÄ±nda bulunan bilet giÅŸesindeki kuyrukta bekleyen ismi öÄŸrenilemeyen yaÅŸlÄ± bir kadÄ±n, bir kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± ile çok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum aldÄ±.