Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 18:57

MaÃ§ bileti almak iÃ§in kuyrukta bekleyen teyze sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu


Bu akÅŸam oynanacak Trabzonspor- Alanyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi bilet almak iÃ§in kuyrukta bekleyen teyze, sosyal medyada Ã§ekilen fotoÄŸrafla beÄŸeni topladÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasÄ±nda Medical Park Arena'da oynanacak olan Trabzonspor Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesinde yaÅŸanan bir olay sosyal medyada büyük beÄŸeni aldÄ±. Atatürk AlanÄ±nda bulunan bilet giÅŸesindeki kuyrukta bekleyen ismi öÄŸrenilemeyen yaÅŸlÄ± bir kadÄ±n, bir kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± ile çok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum aldÄ±.

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