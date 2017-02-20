HSYK'dan 227 hakim ve savcÄ± daha ihraÃ§ edildi

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda HSYK 2.Dairesi, 227 savcÄ± ve hakimin meslekte ihraÃ§ edildiÄŸini duyurdu.

HSYK 2.Dairesi FETÖ/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ± toplam 3 bin 886 oldu.Erzurum'da konuÅŸan HSYK Birinci Daire BaÅŸkanÄ± Koç ÅŸunlarÄ± söyledi: "YaklaÅŸÄ±k 4 bin 100 civarÄ±nda hakim savcÄ± hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ 3 bin 800 kiÅŸinin görevden ihraç kararÄ± kesinleÅŸmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. Bütün teÅŸkilatÄ±mÄ±zda bu örgütün haberleÅŸme aracÄ± olarak belirlenmiÅŸ olan Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸilerle ilgili iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bin 770 civarÄ±nda yargÄ± camiamÄ±zda Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± tespit edilmiÅŸtir. Åžu ana kadar HSYK olarak hepsi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Maalesef basÄ±nda bazen yanlÄ±ÅŸ haberler çÄ±kÄ±yor. TeÅŸkilatÄ±mÄ±zda Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olup da iÅŸlem yapÄ±lmayan hiçbir hakim savcÄ± bulunmamaktadÄ±r. HSYK bu konuda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± yüksek bir kurum olarak görevini sürdürmektedir."