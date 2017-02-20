BaÅŸkentte FETÃ–'den tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik devam eden operasyon kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ankara'daki FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi tutuklandÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.Burada soruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren ÅŸüpheliler, tutuklanmalarÄ± talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi.Ä°fadelerinin ardÄ±ndan, biri binbaÅŸÄ± olmak üzere farklÄ± mesleklerden toplam 6 kiÅŸi tutuklandÄ±.