Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 20:40

FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± 3 Ã¶ÄŸretmen hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

fetÃ¶ sanÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmen

ElazÄ±ÄŸ'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma sonucunda yargÄ±lanan 3 sanÄ±k 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da, FethullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan ikisi kadÄ±n 3 sanÄ±ÄŸa, 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.ElazÄ±ÄŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ayrÄ± ayrÄ± görülen duruÅŸmalarda, daha önce kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden ihraç edilen tutuklu sanÄ±klar Mahmut Akdeniz ve Melek YeÅŸilkaya ile tutuksuz sanÄ±k Yasemin Üzüm ile sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

SanÄ±klar savunmalarÄ±nda, silahlÄ± terör örgütüne üye olmak suçlamasÄ±nÄ± kabul etmediklerini söyledi.Mahkeme heyeti örgütün gizli haberleÅŸme programÄ± olan Bylock'u kullanan, bankadaki hesap hareketliliklerini örgütünün emir ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda olan sanÄ±klarÄ± silahlÄ± terör örgütü olmak suçundan 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

 
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