Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 20/02/2017 20:42

Ä°stanbul'da terÃ¶ristlerin hain planÄ± son anda deÅŸifre edildi

patlayÄ±cÄ±

Ä°stanbul'da terÃ¶ristlere yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda 111 kilo 433 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme ele geÃ§irildi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, 18 Åžubat'ta  DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸünce yürütülen çalÄ±ÅŸmalar neticesinde 85 kilo 550 gram  plastik patlayÄ±cÄ± ele geçirildiÄŸi, konuyla ilgili firari ÅŸüpheli E.B'nin  Ä°stanbul'da baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu bazÄ± adresler tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Söz konusu ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için 7 farklÄ± adrese baskÄ±n  düzenlendiÄŸi bildirilen açÄ±klamada, adreslerde yapÄ±lan aramalarda 81 kilo 830  gram amonyum nitrat, 19 kilo 460 gram TNT, 10 kilo 750 gram alüminyum tozu olmak  üzere, 111 kilo 433 gram bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme ile ruhsatsÄ±z 1  tabanca, 21 fiÅŸek, çeÅŸitli örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiÄŸi  kaydedildi.Polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan M.E.T. adlÄ± ÅŸüphelinin, Ä°stanbul  Emniyet MüdürlüÄŸünün Vatan yerleÅŸkesinde sorgulamasÄ±nÄ±n sürdüÄŸü ifade edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fetÃ¶ sanÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸretmen

FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± 3 Ã¶ÄŸretmen hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma sonucunda yargÄ±lanan 3 sanÄ±k 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

cem kÃ¼Ã§Ã¼k

Gazeteci Cem KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n evine pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ±

Gazeteci Cem KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n Ä°stanbul GÃ¼ngÃ¶ren'deki evinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

tutuklama

BaÅŸkentte FETÃ–'den tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik devam eden operasyon kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi tutuklandÄ±