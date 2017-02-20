Ä°stanbul'da terÃ¶ristlerin hain planÄ± son anda deÅŸifre edildi

Ä°stanbul'da terÃ¶ristlere yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda 111 kilo 433 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme ele geÃ§irildi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, 18 Åžubat'ta DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸünce yürütülen çalÄ±ÅŸmalar neticesinde 85 kilo 550 gram plastik patlayÄ±cÄ± ele geçirildiÄŸi, konuyla ilgili firari ÅŸüpheli E.B'nin Ä°stanbul'da baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu bazÄ± adresler tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Söz konusu ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için 7 farklÄ± adrese baskÄ±n düzenlendiÄŸi bildirilen açÄ±klamada, adreslerde yapÄ±lan aramalarda 81 kilo 830 gram amonyum nitrat, 19 kilo 460 gram TNT, 10 kilo 750 gram alüminyum tozu olmak üzere, 111 kilo 433 gram bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme ile ruhsatsÄ±z 1 tabanca, 21 fiÅŸek, çeÅŸitli örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiÄŸi kaydedildi.Polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan M.E.T. adlÄ± ÅŸüphelinin, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünün Vatan yerleÅŸkesinde sorgulamasÄ±nÄ±n sürdüÄŸü ifade edildi.