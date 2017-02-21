Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/02/2017 07:52

Ä°stanbul polisi dilencilere karÅŸÄ± bÃ¶yle Ã¶nlem aldÄ±

dilenci operasyonu

Ä°stanbul'da toplanan Suriye uyruklu bir grup Ã§ocuk dilenci ve aileleri GenÃ§lik kampÄ±na gÃ¶nderildi

Ä°stanbul'da tehlikeli ortamlardan uzak tutulmasÄ± amacÄ±yla zabÄ±ta ekiplerince toplanan Suriye uyruklu bir grup çocuk dilenci ile aileleri, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Pendik Dr. Kemal Demir Gençlik KampÄ±'na gönderildi.Ä°stanbul ValiliÄŸi ile Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sokaklarda dilendirilirken her türlü tehlikeyle karÅŸÄ±laÅŸabilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumundaki çocuklarÄ± korumak ve istismar edilmelerini önlemek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± Avrupa YakasÄ± Dilenci Müdahale ZabÄ±ta AmirliÄŸi ekipleri, daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleriyle gitti.ZabÄ±ta ve polis ekipleri, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin kaldÄ±ÄŸÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± çaldÄ±. Görevlilere direnen bazÄ± kiÅŸiler, kaldÄ±klarÄ± yerlerden çÄ±kmak istemedi. ZabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan toplanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, belediyeye ait araçlara bindirildi.Dilendirilen çocuklar ile aileleri, daha iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ±na sahip olmalarÄ± için Türk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Pendik'teki gençlik kampÄ±na götürüldü.

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Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n daÄŸda terk ettiÄŸi gÃ¶Ã§men donan ayak parmaklarÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye'ye Ä°ran Ã¼zerinden insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan kiÅŸilerce giriÅŸ yapman ve AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nda bÄ±rakÄ±lan PakistanlÄ± genÃ§, 35 saat boyunca yÃ¼rÃ¼mesi sonucunda parmaklarÄ±nÄ±n donmasÄ±na ve kesilmesine sebep oldu.


Valilik Ã¶nÃ¼nde ÅŸehadet getirip boynunu kesti

KÃ¼tahya ValiliÄŸi'ne gelen iÅŸsiz olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Ä°brahim Toy, polisler tarafÄ±ndan mesai bittiÄŸi iÃ§in binaya alÄ±nmayÄ±nca cebinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± usturayla boynunu kesti.


Ormanda evli Ã§ifti ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Erdal Tosun'u Ã¶rnek gÃ¶sterince serbest kaldÄ±

Bursa'da orman yangÄ±nÄ±nÄ± izleyen evli Ã§ifti ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 7 yÄ±l 9 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±rken, Erdal Tosun'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaza Ã¶rnek gÃ¶sterilince sanÄ±k tahliye edildi.