Ä°stanbul polisi dilencilere karÅŸÄ± bÃ¶yle Ã¶nlem aldÄ±

Ä°stanbul'da toplanan Suriye uyruklu bir grup Ã§ocuk dilenci ve aileleri GenÃ§lik kampÄ±na gÃ¶nderildi

Ä°stanbul'da tehlikeli ortamlardan uzak tutulmasÄ± amacÄ±yla zabÄ±ta ekiplerince toplanan Suriye uyruklu bir grup çocuk dilenci ile aileleri, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Pendik Dr. Kemal Demir Gençlik KampÄ±'na gönderildi.Ä°stanbul ValiliÄŸi ile Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sokaklarda dilendirilirken her türlü tehlikeyle karÅŸÄ±laÅŸabilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumundaki çocuklarÄ± korumak ve istismar edilmelerini önlemek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± Avrupa YakasÄ± Dilenci Müdahale ZabÄ±ta AmirliÄŸi ekipleri, daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleriyle gitti.ZabÄ±ta ve polis ekipleri, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin kaldÄ±ÄŸÄ± ev ve iÅŸ yerlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± çaldÄ±. Görevlilere direnen bazÄ± kiÅŸiler, kaldÄ±klarÄ± yerlerden çÄ±kmak istemedi. ZabÄ±ta ekipleri tarafÄ±ndan toplanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, belediyeye ait araçlara bindirildi.Dilendirilen çocuklar ile aileleri, daha iyi yaÅŸam koÅŸullarÄ±na sahip olmalarÄ± için Türk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Pendik'teki gençlik kampÄ±na götürüldü.