Eve kapatÄ±lÄ±p zincirlenen genÃ§ kÄ±z sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±nca hayatÄ± karardÄ±

Ä°zmir'de yaÅŸayan ÅŸizofreni hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 22 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zÄ± ailesi tedavi etmek iÃ§in zincirleyip eve baÄŸladÄ±. Evden bir ÅŸekilde kaÃ§an genÃ§ kÄ±z sokakta defalarca tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±

Habertük Gazetesi'nin haberine göre, ailesiyle birlikte yÄ±llar önce GüneydoÄŸu’dan gittikleri Ä°zmir’e yerleÅŸen 22 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸizofreni hastasÄ± A.A.’nÄ±n hayatÄ±nÄ± kâbusa çeviren olaylar zinciri aylar önce baÅŸladÄ±. Ailesi, genç kÄ±zÄ± ‘kendine ve baÅŸkasÄ±na zarar vermemesi için’ evin bir odasÄ±na kapatarak zincirle baÄŸladÄ±. A.A. 8 Eylül 2016’da kimse olmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada zincirlerden kurtulup evden kaçtÄ±. KÄ±zlarÄ±nÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden aile polise baÅŸvurdu.

DEHÅžET 2 GÜN SÜRDÜ

A.A. evlerinin yakÄ±nÄ±nda ayaÄŸÄ±nda zincirle yolda yürürken kamyon ÅŸoförlüÄŸü yapan A.K. (54) ve T.S. (30) ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YardÄ±m etmek istediklerini söyleyen A.K. ve T.S., iddiaya göre genç kÄ±zÄ± ÇiÄŸli’de bulunan evlerine götürerek tecavüz etti. Åžüpheliler 2 gün boyunca zorla evde tuttuklarÄ± A.A.’yÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸka erkeklere de sattÄ±. Günlerce tecavüze uÄŸrayan genç kÄ±z, A.K. ile T.S.’nin evde olmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada pencereden baÄŸÄ±rarak yardÄ±m istedi. Tek katlÄ± evin önünden geçen emekli bir askerin ihbarÄ±yla eve giden polis, genç kÄ±zÄ± yarÄ± baygÄ±n ve çÄ±plak halde buldu. SuçlamalarÄ± reddeden A.K. ve T.S. tutuklandÄ±.

‘ABÄ°LERÄ° Ä°NFAZ KARARI ALDI’

Polis, günlerce dehÅŸet ve hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n üzerine bir de bunun travmasÄ±nÄ± yaÅŸayan A.A.’yÄ± ailesine teslim etmek istedi. Ancak aile üyelerinden biri, GüneydoÄŸu’daki aÄŸabeylerinin “Namusumuz kirlendi” diyerek ‘infaz’ kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°zmir’e gelme planÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. A.A.’nÄ±n Ä°zmir’de yaÅŸayan hasta babasÄ± da bu karara karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kÄ±zÄ±nÄ±n koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

GÄ°ZLÄ° BÄ°R YERE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sÄ±rada devreye giren avukat Sibel Önder, koruma kararÄ± çÄ±karÄ±lan A.A.’yÄ± Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n desteÄŸiyle Adli TÄ±p Kurumu’na yönlendirdi. Travma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulduÄŸu tespit edilen genç kÄ±zÄ±n vücudunda üç ayrÄ± sperm örneÄŸi bulundu. Tecavüz davasÄ±nda sanÄ±klarla yüzleÅŸecek olan A.A., abilerinin ‘infaz’ kararÄ± nedeniyle Ä°zmir dÄ±ÅŸÄ±nda gizli bir yere götürüldü.