Åžehit askerin ardÄ±ndan yapÄ±lan tartÄ±ÅŸma kan dondurdu

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit olan Ä°zmirli Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ayhan ElmacÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã¶z annesi ve Ã¼vey annesi arasÄ±nda tazminat tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanÄ±yor

Yasa gereÄŸi, ÅŸehit haklarÄ± nüfusta annesi olarak kayÄ±tlÄ± üvey anne Zerrin YÄ±lmaz ile baba Salim ElmacÄ±’ya verilince öz anne Cennet Özgüleç, “Üvey annesi çocuÄŸuma annelik yapmamÄ±ÅŸ. Ortada bir hak varsa, öz annesi benim” dedi

29 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸehit Ayhan’Ä±n babasÄ± Salim ElmacÄ± da “Para öz annenin hakkÄ±” derken, üvey anne Zerrin YÄ±lmaz “Åžimdi mi akÄ±llarÄ±na gelmiÅŸ” diyerek tepki gösterdi. Askere gidinceye kadar yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± babaanne Hatice ElmacÄ± da “Ne öz ne üvey anne ne de baba bakmadÄ±. EvladÄ±mÄ± el kadarken bana bÄ±raktÄ±lar. Onda benden baÅŸka kimsenin hakkÄ± yok” sözleriyle ÅŸehit torununa sahip çÄ±ktÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±’nda 29 Ocak’ta birliÄŸe yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Piyade Uzman ÇavuÅŸ Ayhan ElmacÄ± (29) Ä°zmir’de son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±rken hikâyesi ise yürek burktu. Åžehidin ardÄ±ndan kalan tazminat ve maaÅŸa iliÅŸkin aile arasÄ±nda iç sÄ±zlatan bir tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. Åžehit Ayhan’Ä±n annesi Cennet Özgüleç ile babasÄ± Salim ElmacÄ± 26 yÄ±l önce boÅŸandÄ±. Henüz 3 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸunu terk eden anne Cennet Özgüleç, Gümüldür’e yerleÅŸip ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. Ä°kinci evliliÄŸinden 3 çocuÄŸu olan Özgüleç, 26 yÄ±l boyunca oÄŸlu Ayhan’la hiç görüÅŸmedi. Baba Salim ElmacÄ± da ikinci evliliÄŸini yaptÄ± ve oÄŸlu Ayhan’Ä±n nüfus cüzdanÄ±na öz annesi olarak ikinci eÅŸi Zerrin YÄ±lmaz’Ä± kaydettirdi. Ä°kinci eÅŸinden 2 çocuÄŸu olan baba Salim ElmacÄ± da Ayhan’Ä± hiç yanÄ±na almadÄ±. Baba ElmacÄ±, bir süre sonra Zerrin YÄ±lmaz’dan boÅŸandÄ±. Üzerine kayÄ±tlÄ± olduÄŸu kadÄ±nÄ±n gerçek annesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen Ayhan ElmacÄ±, 25 yaÅŸÄ±nda askere gidene kadar babaannesi Hatice ElmacÄ± ile birlikte yaÅŸadÄ±.

YASAYA GÖRE HAK ÜVEY ANNENÄ°N

Ayhan ElmacÄ±’nÄ±n ÅŸehit olmasÄ± öz anne Cennet Özgüleç ile üvey anne Zerrin YÄ±lmaz’Ä± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getidi. ElmacÄ±’nÄ±n ÅŸehit olmasÄ±ndan doÄŸan 240 bin TL nakdi ve hizmet tazminat hakkÄ± ile 3 bin 200-5 bin TL arasÄ±nda belirlenecek maaÅŸÄ±n kime verileceÄŸi konusu tartÄ±ÅŸmaya yol açtÄ±. Yasaya göre; ÅŸehit ailesi sÄ±fatÄ±nÄ±, ÅŸehidin resmi kayÄ±tlardaki anne, baba ve kardeÅŸleri alÄ±yor. Devletin, ÅŸehitten kalan tüm haklarÄ± nüfusta annesi olarak kayÄ±tlÄ± olan üvey anne Zerrin YÄ±lmaz ve baba Salim ElmacÄ±’ya vermesi, ÅŸehidin öz annesi Cennet Özgüleç’i kÄ±zdÄ±rdÄ±.

BABA: PARA ÖZ ANNESÄ°NÄ°N HAKKI

OÄŸlundan kalan tazminat ve maaÅŸÄ±n öz annesinin hakkÄ± olduÄŸunu söyleyen Salim ElmacÄ± da ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Cennet, oÄŸlumuz çok küçükken beni de onu da bÄ±rakÄ±p gitti, baÅŸkasÄ±yla evlendi. Ayhan, okul çaÄŸÄ±na gelince nüfus cüzdanÄ±nÄ± çÄ±karmam gerekti. Öz annesi olarak ikinci eÅŸim Zerrin’i yazdÄ±rdÄ±m. Fakat oÄŸlum hep babaannesiyle kaldÄ±. Ä°kinci eÅŸim ona bir gün bile bakmamÄ±ÅŸtÄ±r. 4 yÄ±l önce kendisiyle boÅŸandÄ±k ama Ayhan’Ä±n nüfus cüzdanÄ±nda annesi olarak hâlâ onun ismi yazÄ±yor. Åžehit olduktan sonra resmi olarak oÄŸlumdan kalan haklardan o faydalanÄ±yor. Ama yukarÄ±da Allah var. Ne olursa olsun hak öz annesinindir. GeçmiÅŸte olanlara raÄŸmen öz annesi Cennet’in yanÄ±nda olacaÄŸÄ±m. Avukat tuttuk. ÇocuÄŸumun doÄŸum belgelerini çÄ±kararak mahkemeye baÅŸvuracaÄŸÄ±z.”

ÅžEHÄ°T ASKERE GÄ°DÄ°NCEYE KADAR BABAANNEYLEYDÄ°

26 yÄ±l boyunca ÅŸehide bakan acÄ±lÄ± babaanne Hatice ElmalÄ± ise “EvladÄ±mÄ± el kadarken bana bÄ±raktÄ±lar. Ben ona yÄ±llarca gözüm gibi baktÄ±m. Ne anasÄ± ne babasÄ± sahip çÄ±ktÄ±. Yokluk çekti, yine de beni hiç üzmedi. 25 yaÅŸÄ±na gelince, ‘Nine ben askere gideyim, orada para kazanayÄ±m. Bir ev alayÄ±m, sevdiÄŸimle evleneyim’ dedi. Nasip olmadÄ±. Åžimdi kimse çÄ±kÄ±p da onun hakkÄ±ndan faydalanmaya çalÄ±ÅŸmasÄ±n. Onda benden baÅŸka kimsenin hakkÄ± yok. KeÅŸke evladÄ±m gitmeseydi, para pul onlarÄ±n olsaydÄ±” dedi.

‘BÄ°R HAK VARSA, ÖZ ANNESÄ° BENÄ°M’

Ayhan ElmalÄ±’yÄ± doÄŸurduÄŸunu, 3 yaÅŸÄ±na kadar baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÅŸehidin öz annesi Cennet Özgüleç, “Üvey annesi çocuÄŸuma annelik yapmamÄ±ÅŸ, babasÄ± da babalÄ±k yapmamÄ±ÅŸ. Bu saatten sonra çocuÄŸumun hiçbir ÅŸeyinde gözüm yok. Ama ortada bir hak varsa, öz annesi benim. Ä°lerleyen süreçte mahkeme yoluna baÅŸvuracaÄŸÄ±m. Ben Konak DoÄŸum Hastanesi’nde doÄŸum yaptÄ±m. KayÄ±tlarÄ±m mevcut. Annesi olduÄŸumu ispatlayabilirim. Derdim para pul deÄŸil. Ondan gelen parayÄ± hayÄ±r iÅŸlerine kullanacaÄŸÄ±m. Bu zamana kadar oÄŸluma sahip çÄ±kamadÄ±m, bundan sonra çÄ±kacaÄŸÄ±m” diye konuÅŸtu.

YÄ±llar önce çocuÄŸunu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özgüleç, ÅŸunlarÄ± dedi:

“Eski eÅŸim askerdeyken geçimsizlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ailesi beni baba evime gönderdi. ÇocuÄŸumu da bÄ±rakÄ±p gitmek zorunda kaldÄ±m. OÄŸlumu görmek istedim ama bana nefretle büyütmüÅŸler. GörüÅŸmek istemedi. EÅŸim ilk evliliÄŸimden bir çocuÄŸumun olduÄŸunu biliyordu ama çocuklarÄ±ma söylememiÅŸtim. Onlar ÅŸehit olduktan sonra bir aÄŸabeylerinin olduÄŸunu öÄŸrendiler. Åžimdi çok piÅŸmanÄ±m. KeÅŸke onu da yanÄ±ma alsaydÄ±m. O bana hasret gitti, ben de ona. Bana kÄ±zanlar, tepki gösterenler oldu. Ama kimse ne çektiÄŸimi bilmiyor. 26 yÄ±l boyunca her sofraya oturduÄŸumda içim sÄ±zladÄ± ama kimseye bir ÅŸey diyemedim” dedi.

ElmalÄ± ailesi yakÄ±nlarÄ± ise Özgüleç için “OÄŸlumuz askerdeyken çocuÄŸunu da bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±” dediler.

ÜVEY ANNE: GERÄ° ADIM ATMAYACAÄžIM

Üvey anne Zerrin YÄ±lmaz, ÅŸehit Ayhan’Ä±n kendileriyle yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Ama 29 yÄ±l benim hüviyetimdeydi. Okula kaydÄ±nÄ± bile ben yaptÄ±rdÄ±m. YÄ±llarca anne adÄ± sorulduÄŸunda benim adÄ±mÄ± söyledi. ÇocuÄŸun daha kÄ±rkÄ± çÄ±kmadan para derdine düÅŸtüler. Soruyorum annesine, 29 yÄ±l boyunca neredeydi? Anne olduÄŸunu 29 yÄ±l sonra mÄ± anladÄ±? Eski eÅŸimle bir olmuÅŸ beni tehdit ediyorlar. Bu nasÄ±l annelik, bu nasÄ±l babalÄ±k? Ben ilk etapta bütün haklarÄ±mdan feragat edecektim. Noter huzurunda babasÄ±na devredecektim. Ama Ayhan daha topraÄŸa verilmeden para derdine düÅŸtüklerini görünce vazgeçtim. Bu saatten sonra geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±m. Ben de her türlü hukuki mücadeleye hazÄ±rÄ±m.”

Kaynak: Hürriyet