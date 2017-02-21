Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/02/2017 08:04

AkÄ±l durduran yÃ¶ntem, terÃ¶ristler bombalÄ± araÃ§larÄ± bÃ¶yle kamufle etmiÅŸler

bombalÄ± araÃ§

Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin bombalÄ± araÃ§larÄ± evlere gizlediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 181. gününde, çatÄ±ÅŸmalar El Bab'da yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüÄŸü harekatta, büyük ölçüde kontrol saÄŸlandÄ±. DEAÅž'lÄ± teröristlerin bombalÄ± tuzaklarla döÅŸediÄŸi sokak ve evler büyük bir titizlikle temizlenmeye baÅŸlandÄ±.

EVÄ°N Ä°ÇÄ°NE GÄ°ZLEMÄ°ÅžLER

Operasyonlar sÄ±rasÄ±nda en fazla kayÄ±p DEAÅž'lÄ±larÄ±n düzenlendiÄŸi bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±larÄ±nda meydana gelmiÅŸti. Ä°ÅŸte o araçlarÄ±n evlerin içine gizlenmiÅŸ halde bulundu.

28 DEAÅž'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada hava harekatlarÄ± dün de devam etti. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafÄ±ndan 18 DEAÅž hedefine yönelik hava harekatÄ± düzenlendi. 14 bina, karargah olarak kullanÄ±lan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edildi. Gün boyu yapÄ±lan operasyonlarda ise 28 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi.

8 ÖSO ASKERÄ° YARALANDI

El Bab'da ÅŸehir merkezine kadar giren ÖSO güçleri ile DEAÅž unsurlarÄ± arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada yaralanan 8 ÖSO'lu sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±. Tedavisine baÅŸlanan yaralÄ± ÖSO üyelerinden durumu aÄŸÄ±r olanlar, Gaziantep'e sevk edildi.

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