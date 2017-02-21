Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/02/2017 08:16

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 21 Åžubat 2017

hava durumu

Meteorolojiden edinilen son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± normal seyrederken yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkisini gÃ¶steriyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ÅŸöyle.

Ülkenin kuzey, iç ve batÄ± kesimlerinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, BalÄ±kesir, Aksaray, Kayseri, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, Marmara'da 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. RüzgarÄ±n genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 9

Bursa: Çok bulutlu ve puslu, öÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 19

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 10

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren hafif yaÄŸmurlu 9

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu -3

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 11

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n daÄŸda terk ettiÄŸi gÃ¶Ã§men donan ayak parmaklarÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye'ye Ä°ran Ã¼zerinden insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan kiÅŸilerce giriÅŸ yapman ve AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nda bÄ±rakÄ±lan PakistanlÄ± genÃ§, 35 saat boyunca yÃ¼rÃ¼mesi sonucunda parmaklarÄ±nÄ±n donmasÄ±na ve kesilmesine sebep oldu.


Valilik Ã¶nÃ¼nde ÅŸehadet getirip boynunu kesti

KÃ¼tahya ValiliÄŸi'ne gelen iÅŸsiz olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Ä°brahim Toy, polisler tarafÄ±ndan mesai bittiÄŸi iÃ§in binaya alÄ±nmayÄ±nca cebinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± usturayla boynunu kesti.


Ormanda evli Ã§ifti ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Erdal Tosun'u Ã¶rnek gÃ¶sterince serbest kaldÄ±

Bursa'da orman yangÄ±nÄ±nÄ± izleyen evli Ã§ifti ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 7 yÄ±l 9 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±rken, Erdal Tosun'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaza Ã¶rnek gÃ¶sterilince sanÄ±k tahliye edildi.