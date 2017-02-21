Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 21 Åžubat 2017

Meteorolojiden edinilen son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± normal seyrederken yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkisini gÃ¶steriyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ÅŸöyle.

Ülkenin kuzey, iç ve batÄ± kesimlerinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, BalÄ±kesir, Aksaray, Kayseri, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, Marmara'da 1 ila 3 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. RüzgarÄ±n genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± çok bulutlu, hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 9

Bursa: Çok bulutlu ve puslu, öÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 19

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 10

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren hafif yaÄŸmurlu 9

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu -3

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 11