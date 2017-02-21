100 adrese 750 polis baskÄ±n yaptÄ± Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Adana merkezli 10 ildeki 100 adrese eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da dolandÄ±rÄ±cÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü’ne baÄŸlÄ± Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k Büro AmirliÄŸi ekipleri kendisini polis, savcÄ± ve jandarma olarak tanÄ±tÄ±p vatandaÅŸlarÄ± dolandÄ±ran ÅŸebekeyi çökertmek için savcÄ± ve hakimden alÄ±nan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe baÅŸladÄ±. YapÄ±lan takip sonucunda Adana merkezli Ä°stanbul, Ä°zmir, DiyarbakÄ±r, Mersin, AdÄ±yaman, ÅžanlÄ±urfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de Ä°sa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli ÅŸahÄ±slarÄ±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ca her ilin sorumlusunun olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 80 kiÅŸilik çetenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

“2.5 MÄ°LYON LÄ°RA VATANDAÅžIN CEBÄ°NE KALDI”

Polis 2 ay boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± dinleme sonucunda zanlÄ±larÄ±n vatandaÅŸlarÄ± dolandÄ±rmasÄ±nÄ±n de önüne geçti. Polis yaklaÅŸÄ±k 100 vatandaÅŸÄ±n 2.5 milyon lirasÄ±nÄ±n dolandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçerek vatandaÅŸÄ±n maÄŸdur olmasÄ±nÄ±n önüne geçti. DolandÄ±rÄ±cÄ±lar bu sÄ±rada vatandaÅŸlardan yaklaÅŸÄ±k 500 bin lira da dolandÄ±rdÄ±. Polis iki ay boyunca hem fiziki hem de teknik olarak zanlÄ±larÄ± 10 ilde adÄ±m adÄ±m takip etti.

750 POLÄ°SLE 100 ADRESE BASKIN

Polis yapÄ±lan takip sonucunda bugün ÅŸafak vakti operasyon kararÄ± aldÄ±. Polis Adana merkezli 10 ilde aralarÄ±nda özel harekatÄ±nda olduÄŸu 750 polisle harekete geçti. Åžafakta vakti belirlenen 80 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almak için 100 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Kritik adreslere özel hareket polisi uzun namlulu silahlarla girdi. Polisleri karÅŸÄ±sÄ±nda gören zanlÄ±lar ÅŸaÅŸkÄ±na döndü.

“ÇEK YAKIÅžIKLI OLSUN”

GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar tek tek saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmek üzere adli tÄ±p birimine getirildi. ZanlÄ±lar neden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± bilmediklerini söyledi. Bir zanlÄ± ise basÄ±n mensuplarÄ±na tepki göstererek, “neden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum bana deÄŸil polise sorun. Ben suçsuzum kardeÅŸimin telefonuna el koydular. Ne olduÄŸunu bende bilmiyor. DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k falan yapmÄ±yor mu. Suçsuz olduÄŸum ortaya çÄ±kacak. Çekin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olsun” dedi. Operasyon hala devam ederken polisin ÅŸu ana kadar 40’tan fazla kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ZanlÄ±lar saÄŸlÄ±k kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çetenin 30 ilde kendilerini polis, savcÄ± ve jandarma olarak tanÄ±tÄ±p dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ya da yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi.