Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/02/2017 08:46

TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bomba yaÄŸdÄ±rdÄ± 10 hedef imha edildi

zap bÃ¶lgesi

Hakkari kÄ±rsalÄ± ve Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, sabah 05.45-07.35 saatleri arasÄ±nda Hakkari kÄ±rsalÄ±na ve Irak'Ä±n Kuzeyindeki Zap bölgesine Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nca hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi belirtildi.AnlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu gerçekleÅŸtirilen harekatta, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yerlerinin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 hedef imha edildi.Harekata katÄ±lan uçaklarÄ±n emniyetle üslerine döndükleri bildirildi..

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