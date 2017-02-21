TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bomba yaÄŸdÄ±rdÄ± 10 hedef imha edildi

Hakkari kÄ±rsalÄ± ve Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, sabah 05.45-07.35 saatleri arasÄ±nda Hakkari kÄ±rsalÄ±na ve Irak'Ä±n Kuzeyindeki Zap bölgesine Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nca hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi belirtildi.AnlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu gerçekleÅŸtirilen harekatta, maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nma yerlerinin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 hedef imha edildi.Harekata katÄ±lan uçaklarÄ±n emniyetle üslerine döndükleri bildirildi..